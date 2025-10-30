به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «جوزف عون»، رئیس‌جمهور لبنان، صبح امروز در دیدار با «رودولف هیکل»، فرمانده ارتش این کشور در کاخ بعبدا، خواستار آمادگی کامل ارتش برای مقابله با هرگونه تجاوز نیروهای اسرائیلی به مناطق جنوبی آزادشده کشور شد.

وی تأکید کرد که این اقدام در راستای دفاع از خاک لبنان و حفظ امنیت شهروندان صورت می‌گیرد.

در این دیدار، فرمانده ارتش، جزئیات تجاوز شب گذشته نیروهای اسرائیلی به منطقه بلیدا را به اطلاع رئیس‌جمهور رساند؛ تجاوزی که منجر به شهادت ابراهیم سلامه، یکی از کارکنان شهرداری، در حین انجام وظیفه شد.

رئیس‌جمهور لبنان این حادثه را در چارچوب اقدامات تهاجمی و مکرر اسرائیل دانست و اظهار داشت: این تجاوز پس از نشست کمیته نظارت بر توافق توقف اقدامات خصمانه رخ داده است؛ توافقی که نباید صرفاً به ثبت وقایع بسنده کند، بلکه باید با فشار بر اسرائیل، آن را به پایبندی به مفاد توافق نوامبر گذشته و توقف نقض حاکمیت لبنان وادار سازد.

