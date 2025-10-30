به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه نقض مکرر آتش‌بس از سوی رژیم اسرائیل، بامداد امروز پنج‌شنبه یک واحد نظامی اسرائیلی متشکل از چند خودروی نظامی وارد شهر مرزی بلیدا در جنوب لبنان شد و به ساختمان شهرداری در مرکز این شهر نفوذ کرد.

بر اساس گزارش المیادین، این عملیات با پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز شهر همراه بود و در جریان ورود نیروهای اسرائیلی به ساختمان شهرداری، صدای تیراندازی شنیده شد.

شهردار بلیدا اعلام کرد که یکی از کارکنانش به نام ابراهیم سلامه که شب را در ساختمان شهرداری سپری کرده بود، در جریان این حمله به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر به شهادت رسید.

در واکنش به این تجاوز، واحدهای ارتش لبنان در منطقه به حالت آماده‌باش درآمدند و با اعزام نیروهای کمکی، در اطراف ساختمان شهرداری مستقر شدند. پس از حدود دو ساعت، نیروهای اسرائیلی از ساختمان شهرداری عقب‌نشینی کردند.

نیروهای اشغالگر پس از عقب‌نشینی، از طریق نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) هشدار دادند که ساختمان شهرداری باید تخلیه شود. با این حال، خبرنگار المیادین تأکید کرد که نیروهای یونیفیل وارد شهر بلیدا نشده‌اند.

این تجاوز نظامی در شرایطی رخ داده که نقض‌های مکرر اسرائیل علیه حاکمیت لبنان همچنان ادامه دارد و مناطق جنوب، بقاع و ضاحیه جنوبی بیروت را در بر می‌گیرد؛ نقض‌هایی که توافق آتش‌بس امضا شده در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ را به طور مستمر زیر پا می‌گذارد.

