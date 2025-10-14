بازسازی غزه ۷۰ میلیارد دلار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد اعلام کرد که هزینه بازسازی نوار غزه حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

این نهاد بین المللی افزود: برای بازسازی خرابی‌های غزه تنها در ۲ سال آینده حدود ۲۰ میلیارد دلار نیاز است. جنگ غزه حدود ۵۰ میلیون تن آوار برجای گذاشت. در این مدت ۴۲۵ هزار واحد مسکونی آسیب دید و یا به طور کامل ویران شد.

برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد با اشاره به اینکه طی عملیات آوار برداری انتظار می‌رود که اجساد زیادی یافت شود، خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت نوار غزه یک روند طولانی مدت و پیچیده است و به زمان زیادی نیاز دارد. ۸۴ درصد ساختمان‌های غزه در دوران جنگ آسیب دیدند.

فرحان عزیز حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت: دبیرکل سازمان ملل از اجرای مداوم آتش‌بس در غزه، بر اساس پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، از جمله آزادی گروگان‌های اسرائیلی و بازداشت‌شدگان فلسطینی استقبال می‌کند.

وی افزود: دبیرکل از دولت‌های قطر، مصر، ایالات متحده و ترکیه به خاطر تلاش‌های مداوم میانجیگری آنها قدردانی و نقش ضروری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) را در تضمین انجام ایمن و انسانی همه آزادی‌ها تصدیق می‌کند.

مذاکرات غیر مستقیم بین جنبش مقاومت اسلامی حماس و رژیم اسرائیل برای برقراری آتش بس در غزه از دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر آغاز شد. این نشست با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه و برای دستیابی به توافق آتش بس پیشنهادی ترامپ برگزار و در روز نخست فضای آن مثبت ارزیابی و اعلام شد و احتمالا توافق تا روز پنجشنبه یا جمعه (۱۷ و۱۸ مهر) نهایی می‌شود.

با ادامه گفت‌وگوهای غیر مستقیم طرفین، جنبش حماس بامداد پنجشنبه ۱۷ مهر با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. پس از آن اعلام شد دو طرف در مورد فهرست تبادل اسیران در حال رایزنی غیرمستقیم هستند و نهایتا طبق توافق، عملیات تبادل اسیران صبح روز دوشنبه ۲۱ مهر آغاز شد. در پی این تحولات، توافق موسوم به صلح غزه دوشنبه ۲۱ مهر در شرم الشیخ مصر با حضور سران بیش از ۲۰ کشور جهان امضا شد.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

