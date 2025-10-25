دولت اردن: هیچ نیروی نظامی به غزه اعزام نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت اردن روز جمعه بهطور رسمی اعلام کرد که هیچ نیروی نظامی به نوار غزه اعزام نخواهد کرد.
این موضع در راستای حمایت اردن از توقف جنگ، تسهیل ورود کمکهای انسانی و آغاز روند سیاسی با چشماندازی روشن برای بازسازی غزه، اعلام شده است.
محمد المومنی، وزیر ارتباطات دولت و سخنگوی رسمی کابینه اردن، در تلویزیون رسمی این کشور، گفت: «اردن هیچ نیرویی به غزه اعزام نخواهد کرد». او افزود که نمایندهای از اردن در یک تیم بینالمللی حضور دارد که هدف آن هماهنگی میان طرفهای ذیربط برای تضمین آتشبس، ورود منظم و مؤثر کمکهای بشردوستانه و پیگیری دقیق اجرای مراحل مختلف طرح صلح است.
به گفته المومنی، اردن در این تیم بینالمللی در کنار کشورهایی چون مصر، ایالات متحده، قطر و ترکیه مشارکت دارد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ارتش اردن اعلام کرد قصد دارد نمایندهای را برای حضور در مرکز هماهنگی غیرنظامی ـ نظامی در غزه اعزام کند؛ مرکزی که اخیراً توسط فرماندهی مرکزی آمریکا برای حمایت از ثبات غزه و هماهنگی کمکهای انسانی و امنیتی تأسیس شده و حدود ۲۰۰ سرباز آمریکایی و کارشناسان بینالمللی در آن مشارکت دارند.
مومنی بار دیگر بر موضع ثابت اردن در مخالفت با هرگونه تلاش برای کوچ اجباری فلسطینیان، تعرض به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی، و نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تأکید کرد.
