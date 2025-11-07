به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فواد حسین، وزیر خارجه عراق، در گفتوگویی با بخش انگلیسی شبکه العربیه، با اشاره به روابط بغداد با تهران و واشنگتن، اظهار داشت: روابط خارجی عراق بر اساس واقعیتهای جغرافیایی، تاریخی و منافع ملی شکل میگیرد. وی تأکید کرد: آمریکا، متحد عراق است و با طرف ایرانی نیز بهصورت صریح تعامل داریم. مشکل میان ایران و آمریکا، مسئلهای دوجانبه است و عراق در پی حفظ روابط خوب با هر دو طرف است.
واکنش به هشدار آمریکا درباره گروههای مقاومت
وزیر خارجه عراق در پاسخ به پرسشی درباره هشدار اخیر آمریکا در خصوص گروههای مقاومت، تأیید کرد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با ثابت العباسی، وزیر دفاع عراق، تماس گرفته و درباره این موضوع رایزنی کرده است. وی گفت: این مسئله جدی است و نخستوزیر عراق روزانه با گروههای مختلف در تماس است تا درباره نگرانیهای واشنگتن گفتوگو کند.
تأکید بر همکاری با نماینده ویژه آمریکا
فواد حسین در ادامه گفتوگو، از آمادگی بغداد برای همکاری با نماینده ویژه جدید رئیسجمهور آمریکا برای عراق خبر داد و این اقدام را نشانهای از توجه واشنگتن به عراق دانست.
وی روابط عراق با آمریکا را «خوب» توصیف کرد و افزود: این رابطه بر پایه تاریخ، منافع مشترک و همکاری در مبارزه با داعش شکل گرفته و اکنون در حوزههای اقتصادی، انرژی، بهداشت و آموزش گسترش یافته است.
وزیر خارجه عراق با اشاره به تأثیر منفی تنش میان ایران و آمریکا بر وضعیت داخلی عراق، ابراز امیدواری کرد که گفتوگوها و مذاکراتی میان دو طرف انجام شود. وی گفت: اگر بتوانیم میان دو طرف نقش میانجی ایفا کنیم، این کار را انجام خواهیم داد، هرچند سطح تنش بالا است.
تأکید بر احترام متقابل در روابط با ایران و آمریکا
فواد حسین تصریح کرد: آمریکاییها دوستان و متحدان ما هستند و ایران نیز همسایه ماست. با طرف ایرانی مسائل زیادی داریم که به تاریخ و فرهنگ مشترک مربوط میشود. بنابراین، به روابطمان با ایران احترام میگذاریم و در عین حال روابط خوبمان با ایالات متحده را نیز حفظ میکنیم.
در بخش پایانی گفتوگو، وزیر خارجه عراق درباره موضوع گروههای مقاومت گفت: این مسئله داخلی است و قانون اساسی عراق اجازه فعالیت گروههای مسلح خارج از کنترل دولت را نمیدهد. همه گروهها باید به قانون اساسی و دولت پایبند باشند و این موضوع باید از درون جامعه عراق حل شود.
