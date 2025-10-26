به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات اخیر در سیاست‌های رژیم صهیونیستی به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، نشان‌دهنده تنش‌های داخلی و چالش‌های استراتژیک این رژیم است.

انتقادات شدید از سوی رسانه‌های اسرائیلی و شخصیت‌های سیاسی درباره وابستگی بیش از حد به آمریکا و فقدان استقلال در تصمیم‌گیری‌ها، گویای نگرانی‌های عمیق در مورد موقعیت بین‌المللی اسرائیل است. این مسئله به وضوح در اظهارات نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسبق، و وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، ایتامار بن گویر، نمایان است که بر استقلال اسرائیل تأکید می‌کنند، اما همزمان از تأثیرات سیاست‌های آمریکا بر امنیت و تصمیم‌گیری‌های خود خبر می‌دهند.

در این میان، اظهارات وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در مورد اعمال حاکمیت بر کرانه باختری و مخالفت با تشکیل حکومت فلسطین، نشان می‌دهد که اسرائیل همچنان بر روی اهداف خود در سرزمین‌های اشغالی تأکید دارد. این موضع‌گیری‌ها با وجود چالش‌های جدی در عرصه داخلی و بین‌المللی، می‌تواند به تنش‌های بیشتری منجر شود و مسیری دشوار برای مذاکرات صلح ایجاد کند.

از سوی دیگر، تأسیس پایگاه نظامی آمریکایی در کریات جات و نقش آن در هماهنگی امور غزه، عمق وابستگی اسرائیل به ایالات متحده را آشکار می‌کند. این وضعیت نه تنها به چالش‌های داخلی در رژیم صهیونیستی دامن می‌زند، بلکه می‌تواند به تضعیف جایگاه این رژیم در عرصه بین‌المللی منجر شود، به‌ویژه در زمانی که بسیاری از کشورهای غربی و دموکرات‌های آمریکایی به انتقاد از سیاست‌های اسرائیل پرداخته‌اند.

اسرائیل، ایالت پنجاه و یکم آمریکا!

در پی اقدامات دونالد ترامپ در قبال رژیم صهیونیستی از جمله طرح آتش‌بس در غزه و مخالفت با طرح حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی با انتقاد از این روند گفت: اسرائیل به ایالت پنجاه و یکم آمریکا تبدیل شده است

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در برنامه معروف خود به نام اولپان شیشی، رژیم صهیونیستی را ایالت پنجاه و یکم آمریکا خواند؛ گویی که هیچ تصمیمی از طرف خود نمی‌تواند بگیرد.

در همین حال وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با ابراز احترام خود نسبت به رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که این رژیم مستقل بوده و تحت نفوذ واشنگتن قرار ندارد.

«ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که احترام خاصی برای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا قائل است، اما مستقل است و تحت وصایتی از سوی آمریکا قرار ندارد.

اعتماد مفرط به ترامپ اشتباه راهبردی است

نفتالی بنت نخست وزیر اسبق رژیم‌ صهیونیستی نیز در اظهاراتی گفت: سیاست های کابینه نتانیاهو منجر به فروپاشی جایگاه بین المللی اسرائیل شد زیرا اغلب کشورهای غربی، دموکرات های آمریکا و حمایت نصف جمهوری خواهان در این کشور را از دست دادیم.

استقلال اسرائیل بیش از هر زمان دیگری کم تر شده و اسرائیل به یک شبه کشور وابسته به آمریکا تبدیل شده است.

یک پایگاه نظامی آمریکایی در کریات جات واقع در جنوب ایجاد شد که کار آن هماهنگی در مورد امور غزه است، این پایگاه به ارتش اسرائیل دستور می‌دهد و این وضعیت قابل پذیرش نیست.

ما مالک حقیقی کرانه باختری هستیم!

همچنین وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در واکنش به موضع ترامپ درخصوص اعمال حاکمیت صهیونیست‌ها بر کرانه باختری گفت: ما بار دیگر بر ضرورت اعمال حاکمیت در کرانه باختری و از میان بردن ایده خطرناک تشکیل حکومت فلسطین تأکید می‌کنیم.

«اسموتریچ» افزود: نتانیاهو در گفت‌وگوهای خود با ترامپ، از طرح موضوع اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری خودداری کرده است. ترامپ زمانی نظر خود را درباره الحاق کرانه باختری تغییر خواهد داد که به اهمیت آن برای موجودیت ما پی ببرد.

در مجموع، وضعیت کنونی اسرائیل به‌دلیل وابستگی به سیاست‌های آمریکا و چالش‌های داخلی، به یکی از نقاط عطف تاریخی در روابط بین‌المللی این رژیم تبدیل شده است. این تحولات می‌تواند به تغییرات استراتژیک در سیاست‌های اسرائیل و نحوه تعامل آن با جامعه بین‌المللی و فلسطینی‌ها منجر شود.

....................

پایان پیام