شمار شهدای غزه به ۶۷ هزار و ۸۶۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درحالی که جنبش مقاومت اسلامی حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه به توافق آتش بس در غزه دست یافتند، شمار کلی شهدای این منطقه تا این لحظه به ۶۷هزار و ۸۶۹ نفر رسید.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۳ شهید به بیمارستان‌ها منتقل و ۳۹ نفر مجروح شدند.

با احتساب این شهدا، شمار کلی شهدای غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون به ۶۷هزار و ۸۶۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۰ هزار و ۱۰۵ نفر رسید.

این درحالی است که از ساعت هشت صبح امروز به وقت محلی مرحله نخست تبادل اسیران انجام شد و در جریان آن هفت اسیر اسرائیلی تحویل صلیب سرخ شد و با اجرای مرحله دوم نیز گردان‌های القسام ۲۰ اسیر اسرائیلی را تحویل داده است.

حماس تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با وجود برتری اطلاعاتی و قدرت نظامی در آزادی اسیران خود با توسل به زور ناکام ماند.

مذاکرات غیر مستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس در غزه از دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر آغاز شد.

این نشست با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه وبه منظور دستیابی به توافق آتش بس پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار و در روز نخست فضای آن مثبت ارزیابی و اعلام شد.

با ادامه گفت‌وگوهای غیر مستقیم طرفین، جنبش حماس بامداد پنجشنبه ۱۷ مهر با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

پس از آن اعلام شد دو طرف در مورد فهرست تبادل اسیران در حال رایزنی غیرمستقیم هستند و در نهایت طبق توافق، عملیات تبادل اسیران صبح روز دوشنبه ۲۱ مهر آغاز شد.

رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر به فلسطین اشغالی با حضور در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی سخنرانی کرد.

وی پس از سخنرانی، فلسطین اشغالی را به سمت شرم الشیخ در مصر ترک خواهد کرد تا در نشست سران بیش از ۲۰ کشور جهان شرکت کند.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

