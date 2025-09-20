آکسیوس: قطر خواستار عذرخواهی اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در گزارش آکسیوس آمده است: تمیم بن حمد آلثانی امیر قطر در دیدار با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده است که بدون عذرخواهی اسرائیل، دوحه حاضر به ادامه نقش خود در روند آزادی گروگانها (اسرا) و توقف درگیریها نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، یک مقام رژیم صهیونیستی نیز در گفت وگو با آکسیوس اذعان کرده است که کابینه نتانیاهو در ارزیابی پیامدهای حمله به خاک قطر دچار اشتباه شده و اکنون با فشارهای دیپلماتیک مواجه است.
گزارش آکسیوس میافزاید: دولت آمریکا نیز نسبت به توقف نقش قطر در مذاکرات ابراز نگرانی کرده و آن را مانعی جدی در مسیر توافق برای پایان جنگ در غزه دانسته است.
در ادامه گزارش آکسیوس آمده است: قطر با درک پیچیدگیهای سیاسی داخلی اسرائیل حاضر است در صورت دریافت عذرخواهی بابت کشته شدن افسر امنیتی قطری و پرداخت غرامت به خانواده او، به روند میانجیگری بازگردد.
هواپیماهای رژیم صهیونیستی عصر سهشنبه (۱۸ شهریور) ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند.
مکان این بمباران محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه کاتارا بود.
براساس آخرین گزارشها با وجود انفجارهای شدید و ایجاد ستونهای دود غلیظ در آسمان دوحه، اعضای هیات حماس آسیبی ندیدند.
نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی روز یکشنبه ۲۳ شهریور در دوحه پایتخت قطر و با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر برگزار شد.
اجلاس اضطراری وزرای امور خارجه اسلامی - عربی بنا به درخواست قطر برای بررسی موضوع تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این کشور برگزار شد و مقدمه نشست سران اسلامی - عربی بود که برای روز دوشنبه (۲۴ شهریور) برنامهریزی شده بود.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور اسلامی ایران به نمایندگی از کشورمان در اجلاس سران شرکت کرد.
