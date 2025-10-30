به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیداری که روز یکشنبه در دمشق برگزار شد، پاتریارک کلیسای ارتدوکس یونانی، یوحنا دهم یازجی، نسخه‌ای از نامه پیامبر اسلام به مسیحیان را که منصوب به قلم مبارک حضرت علی ع می‌باشد، به احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه اهدا کرد. این سند تاریخی به‌عنوان عهدنامه‌ای شناخته می‌شود که گفته می‌شود پیامبر اسلام، محمّد (ص)، آن را با صومعۀ سنت کاترین در صحرای سینا منعقد کرده است.

در این نامۀ تاریخی، امنیت و امتیازات ویژه‌ای برای راهبان مسیحی این صومعه در نظر گرفته شده و اثر دستی به‌عنوان امضا در پای سند مشاهده می‌شود که گفته شده دست پیامبر اسلام (ص) است. نگارش این سند به دست علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) انجام شده است.

این نامۀ تاریخی که در آن امنیت و امتیازات ویژه‌ای برای راهبان مسیحی در نظر گرفته شده، در زبان‌های غربی با عنوان Achtiname شناخته می‌شود و نسخه‌هایی از آن در صومعۀ کاترین مقدس در مصر و صومعه سیمونوپترا (دیر صخره شمعون) در یونان نگهداری می‌شود.

