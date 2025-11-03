به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیلی "یسرائیل هیوم" گزارش داد که «الی کوهن» وزیر انرژی اسرائیل، با وجود فشارهای شدید از سوی دولت آمریکا، از تأیید نهایی قرارداد عظیم صادرات گاز به مصر خودداری کرده است.

این قرارداد که ارزش آن به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسیده، بزرگ‌ترین توافق صادراتی در تاریخ اقتصاد اسرائیل محسوب می‌شود.

طبق گزارش، دو دلیل اصلی برای این موضع‌گیری مطرح شده‌اند: نخست، ادعای نقض توافق‌نامه صلح کمپ دیوید توسط مصر از طریق گسترش حضور نظامی در شبه‌جزیره سینا، و دوم، نگرانی از افزایش قیمت گاز برای مصرف‌کنندگان اسرائیلی.

این اختلاف باعث شد «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به اسرائیل را لغو کند. قرار بود در این سفر، توافق نهایی میان طرفین اعلام شود.

الی کوهن در واکنش به فشارها گفت: «این وظیفه من است و هیچ فشاری بر تصمیمم تأثیر نمی‌گذارد. اولویت من حفظ منافع امنیتی و اقتصادی اسرائیل است».

اسرائیل همچنان تأیید رسمی نهایی قرارداد صادرات گاز از میدان دریایی "لوثیان" به مصر را به تعویق انداخته تا درباره وضعیت نیروهای مصری در سینا به توافقی روشن برسد. تل‌آویو این موضوع را نقض احتمالی توافق صلح می‌داند و آن را بسیار حساس تلقی می‌کند.

طبق برآوردها، حل این اختلاف ممکن است چندین هفته دیگر زمان ببرد. قرارداد اولیه در سال ۲۰۱۸ با ارزش بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برای مدت ۱۰ سال امضا شد، اما با افزایش قیمت جهانی گاز و رشد تقاضا، ارزش آن به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسید.

صادرات گاز از ژانویه ۲۰۲۰ آغاز شد، اما توافق همچنان با چالش‌های امنیتی و سیاسی روبه‌روست. اسرائیل تأکید دارد که همکاری اقتصادی باید با پایبندی کامل مصر به مفاد امنیتی توافق صلح همراه باشد، به‌ویژه در مورد حضور نظامی در سینا.

از این رو، تأخیر در تأیید نهایی این قرارداد به‌عنوان ابزار فشار دیپلماتیک از سوی اسرائیل تلقی می‌شود تا تعهدات امنیتی مصر را تضمین کند.

