به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک آتشسوزی گسترده، صومعۀ تاریخی «برناگا» در شهر لاوالتا بریانتزا، واقع در شمال ایتالیا را بهطور کامل ویران کرد. شهردار محل، اتصالی برق را علت احتمالی این حادثه دانست.
طبق گزارش خبرگزاری آنسا، ۲۱ راهبه حاضر در صومعه نجات یافتند و تنها یک راهبۀ ۸۷ ساله دچار مسمومیت ناشی از دود شد. راهبهها در زمان بروز آتشسوزی از طریق تلویزیونی که در صومعه قرار داشت، مشغول تماشای مراسم شامگاهی نیایش با حضور پاپ لئون چهاردهم در رم بودند.
به گفته آتشنشانی، آتش از سقف چوبی آغاز شد و بهسرعت تمام ساختمان صومعه را دربر گرفت. تصاویر پهپادی منتشرشده از سوی نیروهای امدادی، گسترش کامل شعلهها را نشان میدهد. آتشنشانان توانستند تعدادی از آثار ارزشمند مذهبی این صومعۀ متعلق به قرن هفدهم را نجات دهند.
گفتنی است صومعۀ برناگا یکی از بناهای تاریخی مذهبی منطقه به شمار میرفت. این صومعه که در قرن هفدهم بنا شده، محل اقامت راهبههای خلوتگزین «رومیت آمبروزیان» بود و به دلیل نقش فرهنگی و مذهبیاش در جامعه محلی شناخته میشد. این مکان همچنین بهخاطر آن معروف است که «کارلو آکوتیس»، قدیسی که اخیراً توسط پاپ لئون چهاردهم این عنوان را گرفته، در سال ۱۹۹۸ آیین عشای ربانی نخست خود را در آن برگزار کرده بود. صومعه برناگا علاوه بر اهمیت مذهبی، دارای آثار هنری و مذهبی ارزشمندی بود که طی تاریخ توسط جامعه محلی محافظت شده بودند.
..........
پایان پیام
نظر شما