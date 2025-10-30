به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار وزیر بهداشت حکومت سرپرست افغانستان با مقامات سازمان جهانی بهداشت و بنیاد گیتس در عربستان سعودی، بر گسترش همکاریهای مشترک در بخش بهداشت و درمان افغانستان تأکید شد.
بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت بهداشت افغانستان، مولوی نور جلال جلالی، وزیر بهداشت حکومت سرپرست، با دکتر حنان البلخی، رئیس حوزه شرقی سازمان جهانی بهداشت و کریس الیَس، رئیس بخش توسعه جهانی بنیاد گیتس، دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، طرفین در مورد گسترش همکاریهای بهداشتی-درمانی، بهویژه در زمینههای زیر بحث و تبادل نظر کردند:
- پیشگیری از بیماریهای مسری و غیرمسری
- اصلاحات در برنامه ریشهکنی فلج اطفال (پولیو)
- بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت در مناطق دوردست
آقای جلالی در این دیدار بر اهمیت ایجاد اصلاحات و هماهنگی بیشتر در بخش درمان تأکید کرد و گفت که وزارت متبوعش عزم جدی برای اجرای این اصلاحات دارد.
در مقابل، مقامات سازمان جهانی بهداشت و بنیاد گیتس نیز بر تعهد خود برای گسترش همکاری و تلاشهای مشترک در عرصه بهداشت و درمان تأکید کردند.
سفر وزیر بهداشت حکومت سرپرست افغانستان به عربستان به منظور شرکت در هشتمین نمایشگاه جهانی بهداشت و درمان در شهر ریاض انجام شده است.
............
پایان پیام/
نظر شما