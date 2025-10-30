به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع)، در نشست ۱۱۳ «جهاد تبیین» که با موضوع «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی؛ چرایی و چگونگی» در سالن شهید دستغیب حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، با بیان اینکه سیزده آبان حاصل سه رخداد مهم تاریخی است، اظهار داشت: در سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، ملت ایران در برابر تصمیمات تحقیرآمیز، خشونت‌های خیابانی و نفوذ بیگانگان ایستادگی کرد و این روز به نماد مبارزه با سلطه‌طلبی تبدیل شد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) با اشاره به واکنش امام خمینی (ره) نسبت به مصوبه‌ای که امتیازات قضایی ویژه برای اتباع خارجی در ایران در نظر گرفته بود، اضافه کرد: امام در سخنرانی چهارم آبان ۱۳۴۳، همزمان با میلاد حضرت زهرا (س)، با صراحت اعلام کرد که چنین تصمیمی استقلال کشور را زیر سؤال می‌برد و نمایندگانی که به آن رأی داده‌اند، صلاحیت نمایندگی ملت را ندارند.

وی افزود: در آن سخنرانی، امام با لحنی قاطع اعلام خطر کرد و خطاب به ارتش، علما، بازرگانان و مردم ایران خواستار هوشیاری در برابر روندهای تحقیرآمیز شد. این موضع‌گیری، نقطه‌ای تعیین‌کننده در مسیر نهضت اسلامی بود.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به نقش برخی سفارتخانه‌ها در مدیریت تحولات پس از انقلاب خاطرنشان کرد: برخی مراکز دیپلماتیک در تهران، فراتر از مأموریت‌های رسمی، به طراحی و هدایت جریان‌های تجزیه‌طلبانه و نفوذ در ساختارهای امنیتی کشور مشغول بودند. اسناد منتشرشده پس از تسخیر یکی از این مراکز، نشان داد که بسیاری از عناصر وابسته به رژیم سابق، بلافاصله جذب این ساختارها شده بودند.

وی ادامه داد: این مراکز با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته ارتباطی و اتاق‌های رمز، نقش فعالی در هدایت بحران‌ها داشتند. اشراف اطلاعاتی و امنیتی آن‌ها بر منطقه، تهدیدی جدی برای استقلال کشور بود.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری با اشاره به اقدام دانشجویان در سال ۱۳۵۸ عنوان کرد: ورود جوانان انقلابی به یکی از مراکز حساس بیگانگان در تهران، موجب افشای شبکه‌های نفوذ و شناسایی عناصر داخلی وابسته شد. این اقدام، انقلاب اسلامی را در برابر تهدیدات نرم و سخت بیمه کرد.

وی تصریح کرد: اسناد منتشرشده از آن مرکز، نقش گروه‌ها و چهره‌های مختلف در ارتباط با بیگانگان را روشن کرد و ملت ایران توانست با بصیرت، مسیر انقلاب را از انحراف مصون نگه دارد.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) در بخش پایانی سخنان خود با هشدار نسبت به تلاش‌های جدید دشمن برای نفوذ در کشور گفت: امروز دشمنان با چهره‌های بومی، شعارهای ایرانی و ظاهر فریبنده، در پی بازگشت به صحنه هستند. اما هدایت‌های مقام معظم رهبری، با اشرافی کم‌نظیر بر تحولات داخلی و خارجی، موجب شده تا بسیاری از نقشه‌ها به موقع خنثی شود.

وی تأکید کرد: اگر امت اسلامی با بصیرت و ولایتمداری در کنار امام و رهبری باشد، هیچ توطئه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. اما اگر غفلت کنیم، حتی کامل‌ترین انسان‌ها نیز در تحقق هدایت الهی موفق نخواهند بود.

