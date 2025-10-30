تأکید مدیرعامل بنیاد مهدویت فارس بر جایگاه هدایت در مکتب اهل بیت (ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا حدائق شامگاه چهارشنبه در آیین تکریم پیرغلامان حسینی و فعالان هیئات مذهبی شیراز، با بیان اینکه هدایت انسان‌ها اوج ایثار در مکتب اهل بیت (ع) است، اظهار کرد: جایگاه کسانی که در مسیر خدمت به سیدالشهدا (ع) گام برمی‌دارند، بسیار والا و قابل احترام است.

وی با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) خطاب به امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر اینکه «اگر بتوانی یک نفر را با خدا آشنا کنی، ثوابش از هر آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب می‌کند، بیشتر است»، افزود: روشن شدن دل‌ها و یافتن راه صحیح توسط یک انسان، از تمام دارایی‌های جهان مادی ارزشمندتر است.

مدیرعامل بنیاد مهدویت فارس همچنین مقام دوستداران اهل بیت (ع) را ستود و گفت: این جایگاه شامل همه کسانی است که با عشق و اخلاص در مسیر هدایت و خدمت به اهل بیت (ع) تلاش می‌کنند.

