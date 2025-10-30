نوکری امام حسین (ع) ماندگارتر از مقامات دنیوی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، رضا محمدیان شامگاه چهارشنبه در آیین تکریم پیرغلامان حسینی و فعالان هیئات مذهبی شیراز، با اشاره به شعار «امیری حسین نعم الامیری»، خدمت به اهل بیت (ع) را افتخاری ماندگار دانست و اظهار کرد: مقام نوکری امام حسین (ع) فراتر از عناوین دنیوی است و نام خادمان آن حضرت در دل مردم و هیئتها جاودانه میماند.
وی با ذکر نمونههایی از چهرههای درگذشته که پرچمدار عزاداری در شهر بودهاند، افزود: ماندگاری یاد آنان، حاصل ارادت خالصانهشان به سیدالشهدا (ع) است.
رئیس شورای هیأتهای مذهبی فارس با اشاره به برخی مشکلات اداری در مسیر برپایی موکبها و فعالیتهای مذهبی، این موانع را آزمونی برای سنجش خلوص نیت دانست و تصریح کرد: سختیها نه نشانه بیارزشی کار، بلکه فرصتی برای اثبات اخلاص در خدمت به امام حسین (ع) است.
محمدیان در پایان تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، مدال نوکری امام حسین (ع) است؛ بنابراین مراسم حسینی باید با خلوص نیت نه با تظاهر و غرور برگزار شود.
نظر شما