به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- حزب الله لبنان از ابتدای عملیات طوفان الاقصی با هدف دفاع از مردم مظلوم غزه و حفظ امنیت و تمامیت ارضی لبنان به عنوان مهمترین جبهه پشتیبانی از غزه وارد مبارزه با تجاوزات رژیم صهیونیستی شد. حزب الله لبنان به طور روزانه ده ها عملیات را علیه شمال اراضی اشغالی انجام می داد به طوری که این مناطق نظامی خالی از سکنه شد.

رژیم صهیونیستی همواره در طول تاریخ حیات نامشروعش هر زمان که در جنگ مستقیم ناکام و شکست خورده بماند دست به ترور می زند. تاریح حیات شوم این رژیم سرشار از ترورهای متنوع در اقصا نقاط جهان است.

از این رو در مبارزه با ضربات مهلک حزب الله علیه اسراییل جوخه ترور اسرائیل علیه ملت و رهبران لبنان به کار افتاد و یکی از بزرگترین جنایت‌های بشری توسط اسراییل رخ داد.

انفجار پیجرها به صورت هماهنگ طی دو روز هزاران لبنانی را مجروح و یا به شهادت رساند.

« شهیدسیدحسن نصرالله» دبیر کل سابق حزب الله لبنان بعد از این جنایت طی سخنانی اظهار کرد؛ «دشمن در روز سه‌شنبه ۴هزار دستگاه پیجر را هدف قرار داد، دشمن صهیونیستی در روز گذشته با انفجار دوباره دستگاه‌های پیجر به‌دنبال به شهادت رساندن ۵هزار نفر بود. دبیرکل حزب‌الله لبنان تأکید کرد، کشتار سه‌شنبه و چهارشنبه یک جنایت جنگی است و اعلام جنگ علیه لبنان است، رژیم به‌دنبال به شهادت رساندن هزاران نفر در لبنان بوده است و این جنایت نیز در کارنامه سیاه آن‌ها ثبت شد.»

ترور پی در پی فرماندهان ارشد مقاومت و بالاخره ترور دبیرکل حزب الله لبنان آخرین و سخت ترین ضربه رژیم صهیونیستی به پیکر مقاومت در لبنان بود. حالا بعد از گذشت یک سال از حوادث دردناک لبنان و تغییرات سیاسی با دخالت آمریکا و کشورهای غربی در لبنان برای روی کار آمدن دولتی که مقاومت را خلع سلاح کند و یا تحت فشار بگذارد حزب الله همچنان زنده است و با صبر استراتژیک به مسیر مقاومت ادامه می‌دهد.

در همین راستا «ذوالفقار ضاهر» فعال رسانه‌ای لبنان در المنار نوشت: سپتامبر امسال، ماه سنگینی بود، با سختی‌ها و فداکاری‌های بزرگی که سال گذشته به همراه داشت، تا جایی که رهبران بزرگی که در رأسشان سید حسن نصرالله سید شهیدان امت، بود و جمعی از برادران و همرزمان، و رهبران و مجاهدینی که ، جایگاه و توانایی‌های مقاومت را تثبیت کردند و ارتقا بخشیدند.

این [حمله] عمدتاً جنوب، بقاع و حومه جنوبی را هدف قرار داد، بدون اینکه بیروت، پایتخت و بسیاری از مناطق دیگر در شمال و جبل لبنان را نیز در امان بگذارد. که در درجه اول جنوب، بقاع و حومه جنوبی را هدف قرار داد، بدون اینکه بیروت، پایتخت و بسیاری از مناطق دیگر در شمال و جبل لبنان را در امان بگذارد.

با وجود همه این فداکاری‌ها، مقاومت و مردم آن از پایداری افسانه‌ای برخوردارند که در طول تاریخ مورد مطالعه قرار می‌گیرد و برای درک علل، زمینه‌ها و تأثیرات آتی آن، نیاز به تحقیق، بررسی و تعمق است، نه تنها بر تداوم این رویکرد مقاومتی، بلکه بر معادلات کل منطقه و به ویژه بر آینده‌ی موجودیت دشمن اسرائیل که همه چیز را مرتکب شده اما نتوانسته مقاومت را از بین ببرد و نتوانست به اهداف اعلام‌شده‌اش از جنگ دست یابد، بنابراین مقاومت، ملت آن و تمام لبنان پیروز و سربلند از این جنگ بیرون آمدند و تسلیم خواسته‌های دشمن نشدند؛ دشمنی که همچنان با حمایت آشکار و صریح دولت شرور آمریکا، سقف فشار را از طرق مختلف افزایش می‌دهد تا به آنچه در تجاوز وحشیانه به لبنان در رسیدن به آن شکست خورده بود، دست یابد.»

سپتامبر امسال، همانطور که با شهادت سید حسن نصرالله در بیست و هفتم آن، نقطه عطفی استثنایی را رقم زد، با شهادت پسرش هادی در دوازدهم این ماه در سال ۱۹۹۷، نقطه عطفی درخشان برای خانواده مقاومت و خانواده سید نصرالله نیز بود.

در درگیری‌های جبل الرفیع، انسجام آشکاری بین رزمندگان مقاومت و ارتش لبنان وجود داشت، جایی که خون رزمندگان مقاومت با خون برادران نظامی‌شان در ارتش در هم آمیخت و گروهی از شهدا در کنار آقای هادی به عروج رسیدند که در میان آنها ستوان یکم جواد عاذار نیز دیده می‌شود، که تأییدی بر وحدت صفوف بین مقاومت و ارتش است.

در تقدیس و بزرگداشت این عمل که آمیخته با خون بود معادله «ارتش، مقاومت و ملت » است که این معادله از مهمترین عناصر قدرت در لبنان در مواجهه با خطرهایی که کشور را احاطه کرده به حساب می آید و در راس این خطرها رژیم غاصب اسرائیل است، اما برخی تلاش می کنند تصویر خلافی از این واقعیت را نشان دهند.

دکتر علی حامیه، پژوهشگر امور استراتژیک، در مورد همه این موارد گفت: «معمولاً مقاومت هر چه با سختی‌های بیشتری روبرو شود، قوی‌تر می‌شود. مقاومت نشو و رشد نمی یابد جز در محاصره. او اشاره کرد که این مقاومت در برابر چیزی ایستادگی که ارتش‌های جهان نتوانستند تحمل کنند، و نه تنها در برابر دشمن اسرائیلی، بلکه تمام ناوگان‌های غربی موجود، به ویژه ناوگان آمریکایی، مقاومت کرده و شکست نخورد.وی ادامه داد که ما هنوز قادر به مقاومت هستیم و مطمئناً پیروز خواهیم شد.»

او افزود: «مقاومت روش‌های دشمن اسرائیلی و آمریکایی را در کل منطقه خنثی و افشا کرده است. آنچه در سپتامبر ۲۰۲۴ اتفاق افتاد تکان‌دهنده بود، زیرا فرماندهان مقاومت شهید شدند، در حالی که مقاومت به مبارزه و مقابله ادامه داد و پیروز شد.» او ادامه داد: «دشمن اسرائیلی بدون مقاومت، به هزاران کیلومتر از سوریه حملاتی را آغاز کرد ، او بدون مقاومت به کشورهای عربی حمله می‌کند، اینجا و آنجا می‌جنگد و ترکیه و مصر را بدون هیچ پاسخی تهدید می‌کند» و تأکید کرد که «محور مقاومت، از غزه گرفته تا لبنان و یمن و ایران، عراق و سوریه، اثربخشی، قدرت و توانایی خود را ثابت کرده است.»

حمیه گفت: «مقاومت، مطالعه، روش‌ها، دکترین، ایمان و اصلی است که نمی‌توان آن را شکست داد.» وی افزود: «همانطور که شهید عماد مغنیه گفت: ما با روح خود و عقیده می‌جنگیم، نه فقط با سلاح.» وی ادامه داد: «با این حال، ما با تمام حواس خود، با دکترین، روح و سلاح جنگیدیم و مانع پیشروی دشمن در لبنان شدیم».

او خاطرنشان کرد که «دشمن اسرائیلی در تاکتیک‌ها و روی زمین به برخی امتیازات دست یافته است، اما از دیدگاه استراتژیک به ناشناخته‌ها گام نهاده است ..دشمن نمی‌تواند جغرافیایی را که سعی در تصرف آن دارد، نه از دیدگاه نظامی و امنیتی و نه از دیدگاه جمعیتی تحمل کند» و تأکید کرد که «دشمن ناگزیر محکوم به فنا است و مقاومت ادامه دارد و قدرت آن در تداوم آن نهفته است ».

حمیه در همین زمینه گفت: «ما می‌دانیم که دشمن اسرائیلی از حیات هشت دهه‌ای خود می‌ترسد و سعی دارد ادامه آن را به نتانیاهوی جنایتکار منتقل کند، کسی که خود را بزرگتر از حاکمان قدیمی اسرائیل، قوی‌تر از بن گوریون و صاحب اسرائیل مدرن و بزرگتر می‌داند، اما این امر اتفاق نخواهد افتاد. وی افزود: «مقاومت ادامه دارد و روح، نبض و خون سید حسن نصرالله و فرماندهان شهید، از سید هاشم صفی‌الدین گرفته تا همه رهبران شهید، محافظ و تقویت‌کننده مسیر پیروزی است، انشاءالله.»

سخن پایانی

ادامه یافتن مسیر مقاومت حزب الله لبنان با وجود شهادت رهبران و فرماندهان شهید آن و در راس رهبران شهید؛ سید حسن نصرالله امر جدیدی در تاریخ معاصر نیست چرا که پیش از انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه چنین امتحانات مشابهی را پشت سر گذاشته است به طوری که در سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران شاهد شهادت ده ها تن از رهبران و مقامات و مسئولین خود در بوحبُحه جنگ تحمیلی بودند.

از این رو حامیان حزب الله که تربیت شدگان مکتب سید مقاومت هستند راه عزت خود را در ادامه دادن مسیر مقاومت می دانند و به نیکی دریافتند این مسیر متکی به شخص یا اشخاص نیست بلکه اتکا بر عقیده پیروزی خون بر شمشیر دارد.

.........

انتهای پیام