مقام سازمان ملل: شواهدی از شکنجه اسرای غزه وجود دارد/ اسرائیل از پاسخگویی مصون مانده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «فرانچسکا آلبانزه» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، اعلام کرد: شواهد موجود نشان می‌دهد که اسرای فلسطینی از نوار غزه از فوریه ۲۰۲۴ تاکنون تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

او امروز دوشنبه در بیانیه‌ای مطبوعاتی تأکید کرد که اسرائیل تاکنون از هرگونه پاسخگویی در قبال این اقدامات مصون مانده است.

از سوی دیگر، روزنامه بریتانیایی «گاردین» در گزارشی اختصاصی فاش کرد که اسرائیل ده‌ها فلسطینی را در زندانی زیرزمینی به نام «راکِیفت» نگهداری می‌کند؛ جایی که زندانیان از نور خورشید، غذای کافی و هرگونه ارتباط با خانواده یا دنیای بیرون محروم هستند.

این گزارش بر اساس شهادت وکلای کمیته عمومی مقابله با شکنجه در اسرائیل (بکاتی) تهیه شده که از این زندان بازدید کرده و با دو تن از زندانیان غیرنظامی گفت‌وگو کرده‌اند.

طبق این شهادت‌ها، بسیاری از زندانیان کاملاً غیرنظامی هستند و دادگاه‌های اسرائیلی بدون حضور وکیل، در جلسات ویدیویی کوتاه، با این توجیه ساده‌ی «تا پایان جنگ» بازداشت آن‌ها را تمدید می‌کنند.

............................

