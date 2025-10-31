به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور اطلاعیهای از برگزاری راهپیمایی یومالله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) صبح روز سهشنبه ۱۳ آبان در سراسر استان خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است:
راهپیمایی یومالله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) همزمان با سالروز شهادت حضرت صدیقۀ طاهره، فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار»، صبح روز سهشنبه ۱۳ آبان با حضور گسترده و پرشور مردم ولایتمدار، غیور و استکبارستیز گیلان در سراسر استان برگزار میشود.
بر اساس این اطلاعیه، راهپیمایی شهر رشت رأس ساعت ۹ صبح از دو مسیر «سپاه پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی(ره)، پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری)» و نیز «ورزشگاه شهید عضدی، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی(ره)، پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری)» آغاز خواهد شد و سخنران این مراسم، دکتر حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی است.
روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در ادامه، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بهویژه شهیدان دانشجو و دانشآموز، فرماندهان، سرداران و دانشمندان هستهای، بر حفظ روحیه استکبارستیزی به تأسی از آموزههای عدالتطلبی و ظلمستیزی فاطمی تأکید کرده است.
در پایان این اطلاعیه، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و مبارز گیلان دعوت شده تا با حضور دشمنشکن خود در راهپیمایی یومالله سیزدهم آبان، مشت محکمی بر دهان یاوهگوی سران استکبار جهانی، بهویژه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی بکوبند و بار دیگر اوج وحدت و وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
