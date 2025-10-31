  1. صفحه اصلی
عمار حکیم در کربلا با شیخ مفضل سیف‌الدین، سلطان بهره اسماعیلیه، دیدار کرد

۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۳
سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در کربلا با شیخ مفضل سیف‌الدین، سلطان طایفه بهره اسماعیلیه، دیدار کرد. وی این دیدار را نماد همبستگی ملی و مذهبی دانست و کربلا را محل تبلور هویت و آرمان ملت‌های مؤمن خواند. همچنین با گروهی از بزرگان و نامزدهای انتخاباتی نیز دیدارهایی جداگانه داشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، امروز در شهر مقدس کربلا با شیخ مفضل سیف‌الدین، سلطان طایفه بهره اسماعیلیه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس توییت امروز سید عمار حکیم در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر)، این دیدار در فضایی آکنده از احترام متقابل و همبستگی ملی و مذهبی برگزار شد. وی نوشت: «از کربلای غرورآفرین، کربلای حسین(ع)، جایی که خون بر شمشیر پیروز می‌شود و جایی که هویت، آرمان و عقیده در آن ساکن است، با سلطان بهره، شیخ مفضل سیف‌الدین، دیدار کردم.»

علاوه بر دیدار با شیخ مفضل سیف‌الدین، دیدارهای جداگانه دیگری با نامزدهای ائتلاف نیروهای ملی دولتی، جمعی از شیوخ و بزرگان خاندان الشریفی، گروهی از شیوخ و مردم قبیله ثروان بنی حسن و همچنین گروهی از بزرگان و مردم کربلای مقدس انجام شد.

سید عمار حکیم در این پیام تأکید کرده است که کربلا، نماد پیروزی خون بر شمشیر و محل تبلور هویت و آرمان ملت‌های مؤمن و آزاد است. او این دیدارها را نشانه‌ای از پیوستگی اجتماعی و گفت‌وگوی میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی و گروه‌های مختلف مردم دانست که ریشه در کربلا دارد.

