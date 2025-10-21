به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از طلاب نیجریه‌ای مقیم شهر مقدس کربلا، گردهمایی ویژه‌ای برای استماع سخنان شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه، برگزار کردند.

این نشست که در اقامتگاه «امیرات» عراق برگزار شد، به‌منظور پخش و شنیدن سخنرانی اخیر شیخ زکزاکی در دیدار با طلاب حوزه علمیه تشکیل گردید.

هفتۀ پیش شیخ ابراهیم زکزاکی در دیدار با جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه از چند کشور اسلامی، با تأکید بر رسالت علمی و اجتماعی طلاب، آنان را به تحصیل عمیق دینی، آموزش جامعه و حفظ استقلال فکری فراخواند و نسبت به عادی‌سازی سازش با ستمگران هشدار داد.

در پایان مراسم طلاب حاضر در این برنامه ضمن ابراز ارادت به شیخ زکزاکی، تأکید کردند که سخنان وی راهنمای آنان در مسیر علم‌آموزی و جهاد فرهنگی خواهد بود.

