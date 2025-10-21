  1. صفحه اصلی
گردهمایی طلاب نیجریه‌ای مقیم کربلا برای استماع و تحلیل سخنرانی اخیر شیخ زکزاکی

۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۷
کد خبر: 1741199
گروهی از طلاب نیجریه‌ای مقیم شهر مقدس کربلا در مراسمی گردهم آمدند تا سخنان اخیر شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه، در دیدار با طلاب حوزه‌های علمیه را استماع کنند؛ ایشان در این سخنرانی ضمن ارائۀ توصیه‌هایی به طلاب و دانشجویان علوم دینی، نسبت به عادی‌سازی روابط با ستمگران هشدار داده‌ بودند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از طلاب نیجریه‌ای مقیم شهر مقدس کربلا، گردهمایی ویژه‌ای برای استماع سخنان شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه، برگزار کردند.

این نشست که در اقامتگاه «امیرات» عراق برگزار شد، به‌منظور پخش و شنیدن سخنرانی اخیر شیخ زکزاکی در دیدار با طلاب حوزه علمیه تشکیل گردید.

هفتۀ پیش شیخ ابراهیم زکزاکی در دیدار با جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه از چند کشور اسلامی، با تأکید بر رسالت علمی و اجتماعی طلاب، آنان را به تحصیل عمیق دینی، آموزش جامعه و حفظ استقلال فکری فراخواند و نسبت به عادی‌سازی سازش با ستمگران هشدار داد.

در پایان مراسم طلاب حاضر در این برنامه ضمن ابراز ارادت به شیخ زکزاکی، تأکید کردند که سخنان وی راهنمای آنان در مسیر علم‌آموزی و جهاد فرهنگی خواهد بود.

