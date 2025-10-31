سه پایه تربیت دینی؛ اقتدار، کرامت و محبت/ تربیت دینی بدون محبت و الگوی رفتاری ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «حسن قائمی» روز پنجشنبه، 8 آبان 1404 در دهمین اجلاس استانی نماز با محوریت «اقامه نماز، مادران، فرزندان، فناوریهای نوین و راهبردی» با گرامیداشت میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص)، اظهار کرد: امسال هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم(ص) است؛ این میلاد خجسته، فرصتی برای تقویت وحدت امت اسلامی و بازنگری در نقش خانواده در تربیت دینی جامعه است.
استاد مرکز تخصصی نماز، با اشاره به اینکه نخستین دستور الهی به پیامبر اکرم(ص) پس از نزول سوره علق، اقامه نماز بود، افزود: پیامبر اکرم(ص) نماز را نخست در جمع خانواده، در کنار حضرت علی(ع) و حضرت خدیجه(س) بهپا داشتند؛ از همینرو نماز از آغاز بر محور خانواده شکل گرفت و خانواده باید کانون معنویت و آرامش باشد.
وی ادامه داد: مادران در تربیت فرزندان نقش بیبدیلی دارند و باید سه گام اساسی را دنبال کنند؛ یادگیری مهارت تعامل با فرزندان، اقدام عملی و استمرار تربیتی. گاه برخی والدین بدون شناخت، با سرزنش یا اجبار میخواهند فرزند را اهل نماز کنند که نتیجهای معکوس دارد.
حجت الاسلام قائمی با اشاره به جایگاه مادر در آموزههای قرآنی، گفت: خداوند در قرآن بارها از الهام و هدایت مستقیم به مادران سخن گفته است؛ از الهام به مادر موسی تا هدایت مادر مریم. این نشانه آن است که مادران نخستین مربیان الهی در تربیت معنوی فرزندان هستند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در تربیت دینی، افزود: فرزندان ما در استفاده از فناوری از والدین جلوترند و باید این واقعیت را پذیرفت.
استاد مرکز تخصصی نماز اظهارداشت: والدین میتوانند از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی برای طراحی داستانهای دینی، آموزش نماز و خلق تصاویر و موقعیتهای جذاب عبادی استفاده کنند تا علاقه فرزندان به مفاهیم معنوی افزایش یابد.
وی تصریح کرد: هوش مصنوعی میتواند در خدمت تربیت دینی باشد؛ مثلاً مادری که میخواهد فرزندش را به نماز علاقهمند کند، میتواند از این فناوری بخواهد داستانی متناسب با علایق فرزندش طراحی کند. البته نباید به این ابزار مرجعیت داد، بلکه باید آن را در مسیر تربیت دینی بهکار گرفت.
حجت الاسلام قائمی ادامه داد: استفاده صحیح والدین از فناوریهای ارتباطی بسیار مهم است؛ چرا که اگر پدر و مادر الگویی نادرست در استفاده از شبکههای مجازی باشند، فرزندان نیز همان رفتار را تکرار میکنند.
وی تاکید کرد: فناوری باید به پیوندهای خانوادگی و ارتباطات عاطفی کمک کند، نه اینکه اعضای خانواده را در انزوا فروبرد.
استاد مرکز تخصصی نماز افزود: براساس پژوهشهای دانشگاهی، میزان گفتوگوی روزانه والدین با فرزندان در تهران حدود ۱۷ دقیقه بوده است و امروزه این عدد کمتر هم شده است. این وضعیت نشان میدهد خانواده از کارکرد اصلی خود، یعنی بستر آرامش و رشد شخصیت، فاصله گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه تربیت دینی تنها با تقویت باور ذهنی حاصل نمیشود، بیان کرد: باید ایمان قلبی و محبت را در فرزندان زنده کرد.
حجت الاسلام قائمی گفت: نماز وقتی مؤثر است که با عشق، آرامش و زیبایی اقامه شود. پیامبر(ص) هنگام نماز با نشاط و اشتیاق روبهقبله میایستادند و میفرمودند «أرحنا بها یا بلال»؛ یعنی «ای بلال، ما را با نماز راحت کن».
این استاد حوزه با اشاره به سه رکن اساسی تربیت، افزود: «اقتدار»، «کرامت» و «محبت» سه پایه اصلی تربیت دینی در خانواده است.
وی گفت: پدر و مادر باید مقتدر، محترم و در عین حال مهربان باشند. اگر اقتدار و کرامت والدین در نگاه فرزند شکسته شود، فرایند تربیت معنوی ناقص میماند.
حجت الاسلام قائمی ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با تقویت نقش مادران در اقامه نماز و استفاده هدفمند از فناوریهای نوین، بتوانیم نسلی مؤمن، متعهد و آشنا با ارزشهای اسلامی تربیت کنیم و زمینهساز ظهور منجی عالم بشریت باشیم.
