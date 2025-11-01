به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سران رژیم صهیونیستی با اشغال بخش‌های وسیعی از اراضی منطقه عناتا واقع در شمال شرق قدس موافقت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، اسناد مربوط به این اشغالگری نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی قصد دارد از این مناطق برای اهداف نظامی به نفع ارتش این رژیم استفاده کند.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی سیاست گسترش مناطق تحت اشغال خود در قدس و کرانه باختری را دنبال می‌کند و تلاش دارد از طریق افزایش شهرک سازی ها کنترل امنیتی این مناطق را به دست گرفته و آنها را به اراضی اشغالی الحاق کند.

