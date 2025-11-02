به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که خشونت شهرکنشینان صهیونیست در کرانه باختری طی ماه گذشته به بالاترین سطح خود در بیش از ۱۲ سال گذشته رسیده است.
بر اساس گزارش جدید آنروا، ماه گذشته خشونتبارترین دوره ثبتشده از زمان آغاز مستندسازی منظم این نوع حملات بوده است. این خشونتها عمدتاً در فصل برداشت زیتون رخ میدهد و کشاورزان فلسطینی با حملات مستقیم، ممانعت از ورود به زمینهایشان، و تهدید معیشت خود مواجه شدهاند. همچنین مواردی از حملات مسلحانه و آتشزدن عمدی اموال گزارش شده است.
آنروا در ادامه گزارش خود، با اشاره به ادامه روند اخراج اجباری فلسطینیان از زمینهایشان، تأکید کرد که این اقدامات بهویژه در شمال کرانه باختری شامل مناطق جنین، طولکرم و نور شمس شدت گرفته است. این روند همزمان با گسترش شهرکسازی، تخریب خانهها و تخلیه اجباری صورت گرفته و منجر به آوارگی صدها خانواده فلسطینی شده است.
شکلهای مختلف این حملات شامل پرتاب سنگ، تیراندازی، آتشزدن خودروها و اموال، و اخراج فلسطینیان از زمینهای کشاورزیشان بوده است.
آنروا هشدار داده که این خشونتها در شرایطی رخ میدهد که هیچ اقدام مؤثری از سوی مقامات اسرائیلی برای مهار آنها صورت نگرفته و این وضعیت میتواند زمینهساز الحاق بیشتر اراضی فلسطینی به اسرائیل باشد.
