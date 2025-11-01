امام جمعه شیعیان غرب کابل درباره افزایش امراض کشنده در این شهر هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالقدیر عالمی، امام جمعه شیعیان در غرب کابل هشدار داد که با آلودگی بیش از حد هوا و محیط زیست پایتخت افغانستان، امراض خطرناک و کشنده میان مردم افزایش یافته است.

حجت‌الاسلام عالمی در خطبه‌های نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته اظهار داشت: مع‌الاسف طبق آماری که وزارت صحت (بهداشت و درمان) کشور در این روزها ارایه نموده است، مبتلایان به مرض سل، سرطان و امراض قلبی رو به افزایش است.

او با بیان این‌که این یک نگرانی جدی و درخور توجه است، خاطرنشان ساخت که حفظ سلامتی امر بسیار مهمی است، لذا می‌طلبد به آن توجه شود و هر اقدامی‌که سلامتی جسمی و روحی انسان صدمه و ضرر وارد کند، خودداری شود.

امام جمعه شیعیان در غرب کابل اظهار داشت: ما در برابر ابدان و افکارمان مسئولیت داریم و نباید کاری کنیم که بدن یا روح و روان ما صدمه ببینند. شراب‌خواری اگر حرام است، استفاده از مواد مخدر و اعتیادآور اگر در اسلام حرام گردیده، برای این است که ضربه به جسم و عقل انسان وارد می‌کنند.

آقای عالمی در ادامه هشدار داد که در این اواخر میزان امراض کشنده و خطرناک رو به افزایش است و ادارات مربوطه عوامل آن را شناسایی و کنترل کنند.

حجت‌الاسلام عالمی در بخش دیگری از سخنانش تاکید ورزید که نه تنها وزارت صحت و کادرهای درمانی کشور در این راستا مسئولیت دارند تا اقدامات موثری انجام دهند؛ بلکه تمام مردم نسبت به حفظ بهداشت عمومی، نگهداری محیط زیست و توجه به بهداشت فردی مسئولیت دارند.

او گفت: این امر می‌طلبد تا بسیج عمومی شویم و کوشش کنیم که محیط زیست ما محیط سالم باشد و آلودگی‌هایی که سرطان‌زا می‌باشند و امراض خطرناک را به وجود می‌آورند، بر طرف گردند.

امام جمعه شیعیان غرب کابل با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما افزود: متاسفانه بعضی‌ها از مواد سوخت غیراستاندارد استفاده می‌کنند؛ همه می‌دانند که دود زغال‌سنگ و خیلی از مواد سوختی غیراستاندارد که در فصل زمستان استفاده می‌شوند، آلودگی هوا را مضاعف و خطرات ابتلا به بیماری را افزایش می‌دهند.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها در کابل و استان‌های دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم قدرت خرید مواد سوختی استاندارد، از پلاستیک، لاستیک‌های ماشین و سایر زباله‌های قابل اشتعال برای گرم کردن خانه‌هایشان استفاده می‌کنند که این امر باعث افزایش آلودگی هوا می‌شود.

این چالش در کابل به دلیل تراکم جمعیت نسبت به سایر استان‌ها بیشتر احساس می‌شود و باعث شده است که کابل دومین شهر با بیشترین آلودگی هوا در جهان باشد.

میزان ذرات معلق آلودگی (PM2.5) در هوای کابل، اغلب بیش از ۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است که ۱۰ برابر بیشتر از حد مجاز اعلام شده توسط WHO است.

