به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از فعالان هندی با هدف حمایت از مبارزه برای آزادی فلسطین و اعتراض به نسلکشی و جنایات رژیم صهیونیستی کمپینی با عنوان تحریم، خروج سرمایه و اقدامات تنبیهی علیه رژیم صهیونیستی در محلههای شهر کلکته هند برگزار کردند.
کنشگران هندی تأکید کردند که تلاشهای متعدد رسانههای هندی همسو با اسرائیل (Godi Media) نتوانسته واقعیت جنایات اسرائیل را از دید مردم عادی هند پنهان کند. شهروندان هندی نیز با این این پویش محلی همراهی کردند و متعهد شدند کالاهای شرکتهایی را که در نسلکشی اسرائیل نقش دارند یا از رژیم اشغالگر حمایت میکنند، تحریم کنند.
