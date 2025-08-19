«اسرائیل بزرگ»، سراب روابط برخی از اعراب و مسلمانان با رژیم صهیونیستی را برملا کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید جمیل کاظم رئیس شورای جمعیت الوفاق بحرین تأکید کرد که اظهارات اخیر درباره «اسرائیل بزرگ» نشان داد باور برخی دولتهای عربی و اسلامی به این رژیم بهعنوان «دولت صلح و امنیت» توهمی بیش نیست.
وی اقدامات رژیم در فلسطین از جمله بمباران، محاصره و گرسنگی دادن به مردم را جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی توصیف کرد.
رئیس شورای الوفاق گفت که آنچه رژیم صهیونیستی در فلسطین انجام میدهد، از قبیل بمباران، محاصره، گرسنگی دادن به مردم و حتی آسیب رساندن به طبیعت و منابع حیاتی، نمونه آشکار جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی است که با حمایت کامل آمریکا، غرب و برخی دولتهای تسلیمشده و با سکوت جامعه جهانی انجام میشود.
کاظم تأکید کرد که این رژیم غاصب، شرّ مطلق و غدهای سرطانی است که امکان همزیستی با آن وجود ندارد و باید ریشهکن شود.
بیانیه ۸ جمعیت سیاسی بحرین
هشت جمعیت سیاسی بحرین نیز در بیانیهای جداگانه، سختترین عبارات را علیه اظهارات اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره آنچه «اسرائیل بزرگ» خوانده شده به کار بردند و این سخنان را بیانگر رویاهای بیمارگونه و جاهطلبیهای استعماری دانستند.
این جمعیتها تأکید کردند که چنین اظهارات خطرناکی، در بحبوحه جنایات روزانه علیه مردم بیدفاع فلسطین و سیاستهای گرسنگی سازمانیافته، نه تنها تهدیدی برای فلسطینیان بلکه تهدید مستقیم برای امنیت ملی عربی و ثبات کل منطقه به شمار میرود.
آنان خواستار موضع یکپارچه و قاطع کشورهای عربی و اسلامی در برابر این تهدیدات شدند و بر ضرورت توقف کامل روند عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی تأکید کردند؛ رژیمی که به گفته آنان، تنها منطق قدرت و تجاوز را میشناسد.
این جمعیتها همچنین از تمامی نیروهای آزاد و عدالتخواه جهان خواستند مسئولیت تاریخی خود را در مقابله با این سیاستهای نژادپرستانه بپذیرند و از حق ملت فلسطین برای آزادی و تشکیل دولت مستقل بر سراسر سرزمین ملی خود حمایت کنند.
در پایان، بیانیه تأکید کرد که دولت بحرین باید به هرگونه عادیسازی روابط با این رژیم پایان دهد، چرا که این خواست مردم اصیل بحرین و وفاداری به آرمان عادلانه فلسطین است که همچنان مسأله محوری امت عربی و اسلامی باقی خواهد ماند.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما