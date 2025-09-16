به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جایزه امی به عنوان مهمترین جایزه سریالها و برنامههای تلویزیونی در جهان شناخته میشود در مراسم امسال جایزه امی که روز ۱۴ سپتامبر برگزار شد، باردم با چفیه فلسطینی در فرش قرمز در میان ستارگان هالیوود ظاهر شد و پیام سیاسی خود را آشکار کرد. او که برای بازی در مینیسریال هیولاها، داستان لایل و اریک منندس، نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد بود، از فرصت حضور در این مراسم جهانی برای محکوم کردن خشونتها و نسلکشی اسرائیل علیه مردم غزه استفاده کرد.
باردم در مصاحبه با رسانهها گفت: «انجمن بینالمللی متخصصان نسلکشی تأیید کرده است که آنچه در غزه رخ میدهد یک نسلکشی است. به همین دلیل خواستار تحریم دیپلماتیک و تجاری و اعمال فشارهای مؤثر علیه اسرائیل هستیم.» او در چندین نوبت مشت خود را به نشانه مقاومت بالا برد و حمایت خود از فلسطینیها را به نمایش گذاشت.
این بازیگر همچنین به کمپین سینماگران برای فلسطین (Film Workers for Palestine) پیوست؛ گروهی شامل بیش از ۱۴۰۰ فعال حرفهای صنعت سینما که از همکاری با شرکتها و مؤسساتی که در سرکوب و نسلکشی مردم فلسطین نقش دارند، خودداری میکنند. باردم تأکید کرد که هدف از این اقدام، تحریم مؤسسات همدست با رژیم صهیونیستی است و نه افراد.
سایر هنرمندان حاضر در مراسم، از جمله هانا اینبیندر و مگان استالر، نیز حمایت خود از فلسطین را اعلام کردند. اینبیندر، برنده جایزه امی بهترین بازیگر نقش مکمل زن، از روی صحنه فریاد زد: «فلسطین آزاد!»
این اقدام باردم و دیگر هنرمندان نشاندهنده افزایش اعتراضات بینالمللی علیه اشغالگری و جنایات اسرائیل در غزه است و ثابت میکند که حتی در هالیوود، صدای حمایت از فلسطین به گوش میرسد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما