حجاب حفظ کرامت زنانه

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: اسلام مسئله حجاب را بسیار حکیمانه بررسی کرده است حجاب در قلمرو زندگی خصوصی زن و مرد مطرح است و در این میان چادر حجاب برتر محسوب میشود اما در عین حال متعین هم نیست شرع مقدس اسلام برای حجاب حدی را معین کرده است که نباید از آن تخطی شود و افراط و تفریط هم لازم نیست.
حجاب زن تکریم زن
حجاب تکریم آن کسی است که در حجاب است حجاب زن تکریم زن است در بیشتر کشورها حالا من بیشتر که میگویم چون همه را اطلاع ندارم در گذشته در قدیم در همین اروپا تا ۲۰۰ ۳۰۰ سال پیش زنهای اعیان و اشراف حجابی روی صورتشان میانداختن که چشمها به روی آنها نیفتد این تکریم است در ایران باستانی زنهای اعیان و اشراف همه با حجاب بودند زنهای افراد پایین و طبقات پست نه بیحجاب هم میآمدند مانعی هم نبود اسلام آمد این تبعیض را گذاشت کنار گفت نخیر زن باید با حجاب باشد یعنی این تکریم ماله همه زنان است این است نظر اسلام
حجاب مسئله ارزشی و عامل سرود به مراتب معنوی
باید مسائل ارزشی اسلام در جامعه ما احیا بشود مثلاً مسئله حجاب یک مسئله ارزشی است مسئله حجاب مسئلهای است که اگرچه مقدمهای برای چیزهای بالاتر اما خود یک مسئله ارزشی است ما که روی حجاب اینقدر مقیدیم به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک میکند تا بتواند به آن رتبه معنوی عالی خود برسد و دچار آن لغزش گاههای بسیار لغزنده که سر راهش قرار داده اند نشود
حجاب امنیت بخش زن و مرد
حجاب یکی از وسایل امنیت است با حجاب زن مسلمان هم خود زن مسلمان امنیت پیدا میکند و هم مردان مسلمان امنیت پیدا میکنند آنجایی که حجاب را از زنان دور میکنند آنجایی که زن را به عریانی و برهنگی نزدیک میکنند در درجه اول امنیت از خود زن و در درجه دوم مردان و جوانان گرفته خواهد شد برای اینکه محیط سالم دارای امنیت باشد زن بتواند کار خود را در جامعه انجام بدهد مرد هم بتواند مسئولیتهای خود را انجام بدهد اسلام حجاب را معین کرده است که این حجاب یکی از آن احکام برجسته اسلام است.
حفظ خط اسلام به عفاف با حفظ حجاب اسلامی و ایمان مردم ماست که همانطور که واجبات و محرمات الهی را رعایت میکنند حجاب را نیز مراعات میکنند حجاب اسلامی وسیله حفظ و صیانت عفاف انسانی است شخصیت انقلابی زن مسلمان به او اجازه نمیدهد که از راه نشان دادن پیکر برهنه خود از راه در معرض گذاشتن و به نمایش نهادن زیور و زینت و آرایش خود خود را نشان دهد
نقش و رسالت زن، عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی_اسلامی
برگرفته از بیانات رهبری (مدظلله العالی)
