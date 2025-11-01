به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پیامی ارتحال آیت الله سید طیب موسوی از علمای برجسته و اساتید حوزه علمیه خوزستان را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انّا للّه و انا الیه راجعون

ارتحال عالم متقی و وارسته آیت الله آقای حاج سید طیب موسوی رضوان الله تعالی علیه که ازعلمای برجسته و اساتید حوزه علمیه خوزستان بودند موجب تاثرو تاسف گردید، این روحانی خدوم ومردمی در میان روحانیت خوزستان جزو برجستگان و درمیان مردم انقلابی و متدین یکی از کسانی بود که ملجاء و پناه برای مومنین و اهل بصیرت بود. به یاد دارم ایامی که در قم حضور داشتند یکی از افراد و فضلاء شاخص در درس مرحوم والد آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه بودند و شدیداً مورد عنایت و محبت آن مرجع بزرگ بود، ایشان مورد اعتماد بزرگان و مراجع بود.

این مصیبت را به محضر ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و حوزه های علمیه خصوصاً روحانیت خوزستان و اهواز و مردم انقلابی و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض می نمایم، انشاءالله در اعلی علّیین ماوی گزیده و با اولیاء الهی محشور گردند. والشلام علی جمیع المومنین والمومنات

قم

محمدجواد فاضل لنکرانی

