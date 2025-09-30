به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پیامی ارتحال همسر مکرمه آیت الله العظمی سیستانی از مراجع تقلید جهان تشیع را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع عالیقدر شیعه حضرت مستطاب آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله العالی)

خبر ارتحال مکرمه جلیله متعلقه حضرتعالی که از بیت رفیع و والای مرجع بزرگ سید مجدد شیرازی(ره) بودند، موجب تأسف و تأثر گردید.

این مصیبت را به محضر مبارک جنابعالی که بحمدالله از حافظان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و حصن حصین و بسیار محکم برای شیعه و اسلام در دوران معاصر هستید و همه بازماندگان خصوصاً آقازادگان مکرم و دامادهای معزز تسلیت عرض مینمایم

از خداوند متعال رحمت واسعه برای آن مرحومه و طول عمر و عزت و دوام ظل عالی بر رؤوس مسلمین را مسئلت مینمایم.

محمد جواد فاضل لنکرانی

٧ ربیع الثانی ١٤٤٧

