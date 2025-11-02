»زن، زندگی، آزادی« و درس عبرتی به نام »سودان«!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دسامبر ۲۰۱۹ با انتشار تصاویری، زنی سفیدپوش تبدیل به تصویر پیروز از کودتای سودان شد و رسانههای فارسی زبان با انتشار صحبتهای رادیکال «آلا صلاح» که مدعی بودند به دنبالگذار از ساختارهای سنتی و اسلامی سودان است، این کودتا را جنبش زنان علیه ساختارهای اسلامی خواندند.
«آلا صلاح» دختری ۲۲ ساله که حالا نه در سودان که در آمریکا تحصیل میکند، به عنوان نمایندهای از انقلاب سودان و صدای زنان پیشرو و آزادیخواه در انقلاب سودان معرفی شد، اعتراضی شکل گرفت که نهایتاً منجر به ناآرامی و بیثباتی و کشتار گسترده در سودان شد. این انقلاب خیالی رخ داد تا کشورهایی که چشم به منابع و موقعیت سودان دوخته بودند با حمایت و تأمین مالی شورشیان بتوانند در این منطقه جولان دهند و منافعشان را حفظ کنند.
سودان این روزها هم صحنه درگیری شورشیانی است که در سال ۲۰۱۹ به اسم انقلاب، خیابانهای سودان را به آشوب کشیدند و حالا همین نیروها در حال رقم زدن نسلکشی هستند که اگرچه رسانهها از آن به جنگ داخلی تعبیر میکنند؛ اما صراحتاً تحت حمایت کشورهایی مثل امارات و رژیم صهیونیستی پیش میروند. اتفاقاتی که در سودان رخ داد، سالها و به ویژه در جریان ناآرامیهای ۱۴۰۱ برای ایران همانندسازی میشد و رسانههای فارسی زبان، سودان و جنبش زنانه آن را نقطه آمال ناآرامیهای ۱۴۰۱ ایران میدانستند.
حالا اما در حالی که زنان سودانی به دست نیروهای موسوم به واکنش سریع قتل عام میشوند؛ خبری از ابراز نگرانیها برای جنبشی که زمانی رسانهها به اسم جنبشهای آزادیخواهانه زنان از این شورشها حمایت میکردند نیست. حالا میتوان روایت دقیقتری از خوابی که دشمنان ایران به اسم جنبشهای آزادیخواهانه زنان برای ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه دیدهاند، داشت.
