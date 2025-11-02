اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب بر مبنای قدسیت، اخلاق و کرامت انسانی بنا شده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری همایش «ما و غرب در آراء و اندیشه حضرت آیتالله العظمی خامنهای» پیش از ظهر یکشنبه در مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری برگزار شد.
در این نشست، دکتر موسی نجفی، عضو شورای سیاستگذاری همایش، به تبیین ابعاد تاریخی، تمدنی و نظری نسبت انقلاب اسلامی با تمدن غرب پرداخت و تأکید کرد که ادبیات ملی، مذهبی و بومی در این حوزه امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
نجفی با اشاره به ضرورت تبیین نظری این نسبت گفت: در دهههای اخیر، عمل در انقلاب اسلامی بر اندیشه پیشی گرفته و مباحث نظری کمتر مورد توجه بوده است؛ در حالی که شهید مطهری یکی از آفات نهضتهای اسلامی را نداشتن طرح و برنامه برای آینده میدانست. بر همین اساس، این همایش با هدف بازخوانی مبانی فکری انقلاب اسلامی در نسبت با غرب شکل گرفته است تا به جای وامگیری از ادبیات بیگانه، به تولید گفتمان ملی و مذهبی در این عرصه برسیم. نقد غرب نباید با زبان دیگران صورت گیرد، بلکه باید با ادبیات خودمان درباره نسبت «ما و غرب» سخن بگوییم.
وی در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی این تقابل اظهار داشت: دوگانگی میان ما و غرب سابقهای طولانی دارد. از ایران باستان و نبردهای ایران و یونان در نقشرستم گرفته تا دوران اسلامی، فتح قسطنطنیه و سقوط آندلس، همواره شاهد این مواجهه بودهایم. اما در دوران جدید، پس از انقلاب فرانسه و ورود ناپلئون به مصر، غرب خود را مرکز عالم و دیگران را پیرامون دانست؛ نگاهی که مبنای شکلگیری نظم جدید جهانی شد.
نجفی با اشاره به ویژگیهای اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب افزود: اندیشه سیاسی حضرت آیتالله خامنهای، هاضمهای تمدنی دارد که میتواند همه این لایههای تاریخی — از ایران باستان تا تجربه بیداری اسلامی — را در خود جای دهد. این اندیشه، مواجهه ما و غرب را در چارچوبی تمدنی، تاریخی و فکری بازتعریف میکند. این یک نگاه واکنشی نیست؛ بلکه اندیشهای است که بر اصول و مبانی روشن استوار است و در هماهنگی کامل با سایر اجزای فکری انقلاب اسلامی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: اندیشه سیاسی رهبر انقلاب، اندیشهای است که از متن عمل برخاسته، در میدان اجرا آزموده شده و در بالاترین سطوح اداره کشور به کار گرفته شده است. این اندیشه نه صرفاً نظری و آکادمیک، بلکه فلسفهای سیاسی و عملیاتی است که راه خود را در ساختار نظام جمهوری اسلامی و مناسبات جهانی نشان داده است.
عضو شورای سیاستگذاری همایش در ادامه با تأکید بر ابعاد جهانی انقلاب اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی تنها حرکت تاریخی است که نظم چند وستفالی را به چالش کشیده و برای نخستین بار، مفهومی جدید از مرکز و پیرامون ارائه داده است. اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب، برخلاف گفتمانهای رایج غربی، بر مبنای قدسیت، اخلاق و کرامت انسانی بنا شده است. از همین رو میتوان تفاوت میان لیبرالیسم غربی و جمهوری اسلامی را تقابل میان قدسیت و سکولاریسم دانست.
نجفی افزود: تمدن غربی تمدنی است که خود را مطلق و پایان تاریخ بشر معرفی کرده، در حالی که امروز به مرحله افول نزدیک میشود. در مقابل، بیداری اسلامی با محوریت ایران وارد مرحله تمدنی تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن جهان اسلام از حالت انفعال خارج شده و به کنشگری فعال و تمدنی دست یافته است.
وی با تأکید بر اینکه این رویکرد، نشانهای از بلوغ فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: در این گفتمان، انسان و مردم جایگاه تازهای پیدا کردهاند. مردمی که در فلسفه سیاسی غرب تنها ابزار سیاست هستند، در اندیشه انقلاب اسلامی به منشأ معنا و تغییر تبدیل شدهاند. این همان فاصلهای است که میان فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی و مکاتب غربی وجود دارد.
نجفی در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، برآمده از یک پشتوانه تمدنی و تاریخی است که تقابل میان اسلام و غرب را در افقی عمیقتر از سطح سیاست روز قرار میدهد. این اندیشه، غرب را نه مطلق و پایان تاریخ، بلکه بخشی از تاریخ بشر میداند که به افول نزدیک شده و در برابر آن، تمدنی نو و معنوی با محوریت ایران اسلامی در حال شکلگیری است. در این چارچوب، ما دیگر منفعل نیستیم؛ بلکه با اتکا بر مردم و ایمان، به کنشگران فعال در شکلدهی به تمدن آینده تبدیل شدهایم.
