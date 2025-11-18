به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیران همایش بین‌المللی «مناسبات زبانی، فرهنگی و تمدنی ایران با شرق آسیا» در نشستی خبری، ضمن تشریح اهداف و دستاوردهای این رویداد، تاریخ اختتامیه آن را ۱۶ آذر ۱۴۰۴ اعلام کردند. این همایش که توسط مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی جامعه‌المصطفی برگزار می‌شود، بر بازشناسی پیوندهای تاریخی هزار ساله میان ایران و شرق آسیا با تمرکز بر سه محور اصلی زبان، فرهنگ و تمدن طرح‌ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار ابنا، در این نشست که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مصطفی مطهری دبیر علمی همایش، تبیین کرد: قاره آسیا از لحاظ زبانی، فرهنگی و تمدنی، نخستین جایگاه‌های زیستی بشر را دارا است و سابقه مردمان آن بیش از سایر قاره‌هاست. وی با اشاره به تنوع فراوان کشورهای آسیایی که کار پژوهش را دشوار می‌سازد، افزود: این همایش با هدف شناخت بیشتر و ایجاد فصلی جدید از روابط بر پایه مشترکات، می‌تواند به شناخت جوامع علمی دو طرف سرعت بخشد.

مقالات و پیش‌نشست‌ها: ۱۱ مقاله برتر از ۱۴۰ اثر دریافتی

دکتر مطهری به جزئیات آماری همایش اشاره کرد و گفت: حدود ۱۴۰ مقاله از کشورهای مختلف، اعم از داخلی و بین‌المللی، به زبان‌های گوناگون شامل انگلیسی، عربی، فارسی، چینی، کره‌ای و برخی دیگر از زبان‌ها دریافت شده است. وی افزود: همچنین ۶۰ پیش‌نشست برگزار شد که مهم‌ترین ویژگی آن‌ها، تنوع زبانی و حضور کارشناسان بین‌المللی از کشورهای مختلف بود. ارائه این پیش‌نشست‌ها در هشت زبان و بر اساس سه محور اصلی همایش (زبان، فرهنگ و تمدن) به‌صورت حضوری و مجازی انجام شد. کارهای علمی جانبی، همچون تهیه کتابچه چکیده مقالات و چاپ آن‌ها در مجلات معتبر با نشان "آیس سی" (ISC)، پس از همایش در دستور کار خواهد بود.

پیوندهای تاریخی هزار ساله و تمرکز بر جنوب شرق آسیا

دکتر محمد قربانپور دلاور، معاون پژوهش مجتمع و دبیر اجرایی همایش، در این نشست ضمن ادای احترام به اصحاب رسانه، بیان کرد: مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌شناسی طی هفت سال اخیر، موفق به برگزاری همایش‌های بین‌المللی در حوزه دانش خود با مناطق مختلف جهان شده است و همایش کنونی، ششمین همایشی است که رو به پایان می‌باشد.

ویژگی‌های اختتامیه و کشورهای هدف

دبیر اجرایی همایش تأکید کرد که آغاز این همایش از مهرماه ۱۴۰۳ رقم خورده و اختتامیه آن در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ در همین مجتمع برگزار خواهد شد. مقالات در سه بخش تخصصی فارسی، عربی، انگلیسی و سایر زبان‌ها توسط محققین ارائه می‌شوند و مراسم اختتامیه با حضور آیت‌الله دکتر عباسی، ریاست محترم جامعه‌المصطفی، برگزار خواهد شد.

دکتر قربانپور خاطرنشان کرد: پیوندهای تاریخی که میان ایران و منطقه آسیا و به‌ویژه جنوب شرق آسیا در طول حداقل هزار سال اخیر در عرصه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی وجود داشته، ضرورت بازشناسی این پیشینه تمدنی و تعاملات فرهنگی را ایجاب می‌کرد. کشورهایی که به‌صورت خاص مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند، شامل اندونزی، مالزی، تایلند، کره و فیلیپین بودند و مقالاتی نیز از این کشورها دریافت شده است.

۱۱ مقاله به‌عنوان مقالات برگزیده حائز رتبه شده‌اند که در روز اختتامیه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. زبان این مقالات برتر فارسی، انگلیسی، عربی و چینی است.

تأثیر شعرای بزرگ فارسی و اساطیر کهن در ادبیات شرق آسیا

در پاسخ به سؤالی پیرامون نقش شعرای بزرگی چون حافظ، مولوی و سعدی در ارتباطات فرهنگی با شرق آسیا، دکتر مطهری بیان داشت: یکی از محورهای مهم این همایش، بحث ترجمه آثار از زبان فارسی به زبان‌های آسیایی یا بالعکس بود. در کشورهایی که سابقه تمدنی بیشتری دارند، مانند چین، انعکاس زبان فارسی و نمادهای ادبیات فارسی به‌صورت برجسته وجود دارد.

وی افزود: مقالاتی توسط محققان چینی به دست ما رسید که به تأثیر شاهنامه در فضای ادبیات چینی پرداخته بودند. عنصر مشترک میان ادبیات فارسی و ادبیات‌های آسیایی، بحث اساطیر و نمادهای کهن فرهنگی است که ایران و چین، دو عضو برجسته این تمدن، این اساطیر را در اختیار دارند. این الگوها از طریق مراودات کهن تجاری و فرهنگی منتقل شده و ما مشابهت‌های آن را در نام‌گذاری‌ها، مناسبت‌های مذهبی، دینی و حتی فرهنگی و اجتماعی مشاهده می‌کنیم که ریشه آن عموماً به زبان فارسی بازمی‌گردد.

تأکید بر تقویت دیپلماسی فرهنگی و مقابله با ایران‌هراسی

دکتر مبینی، دبیر تخصصی بخش عربی همایش، درباره چگونگی تقویت تفاهم میان ملت‌ها از طریق این روابط، توضیح داد: هدف راهبردی همایش ایران و شرق آسیا، ایفای نقش فعال در بحث بین‌الملل و تقویت گفت‌وگوهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که منجر به توسعه همکاری‌های دانشگاهی و علمی می‌شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر، کشورهای آسیای شرقی در بحث تکنولوژی و اقتصادی پیشتاز هستند و تقویت روابط ایران با این کشورها می‌تواند موجب ارتقای متقابل شود. همچنین، ضرورت دارد تصویری صحیح از ایران امروزی ارائه دهیم، چراکه در برخی از کشورهای شرق آسیا، بحث ایران‌هراسی مطرح است و نیاز است با دانشگاهیان این کشورها ارتباط نزدیک برقرار کرده و این حقیقت را اعلام کنیم.

دکتر مبینی به بررسی موضوعات مشترک در این همایش اشاره کرد و گفت: به‌عنوان مثال، ما در سه نشست مجزا، بحث خانواده در اسلام را با موضوع خانواده در چین، ژاپن و تایلند بررسی کردیم.

لزوم ایجاد جبهه تمدنی آسیایی در برابر تمدن غرب

دکتر مطهری در تکمیل بحثی که به فرصت‌های اقتصادی و آموزشی از دل این مناسبات فرهنگی اشاره داشت، نکته‌ای بنیادین را مطرح کرد: امروز در فضای بین‌الملل، دو تمدن بزرگ با هم رقابت می‌کنند؛ یک تمدن با نگاه و فرهنگ غربی و یک تمدن با نگاه و فرهنگ شرقی.

وی تشریح کرد: رقابت ما با تمدن غرب در صورتی منجر به موفقیت می‌شود که جبهه تمدنی ما قوی ظاهر شود. جبهه تمدنی ایرانی، عقبه‌ای به نام جبهه تمدنی آسیایی دارد. ما باید این فضای تمدنی آسیایی را بشناسیم و خود را نیز به آن‌ها بشناسانیم تا این قدرت ایجاد شود و یک تمدن قدرتمند آسیایی در برابر تمدن‌های دیگر عرض اندام کند.

دکتر مطهری با تأکید بر نقش ارتباط زبانی در حوزه اقتصادی اظهار داشت: این جریان تمدنی که در حوزه فرهنگ و زبان خود را نشان می‌دهد، در حوزه اقتصاد نیز اثرگذار است. ما در گذشته جاده ابریشم را داشتیم که امروز در قالب «نبرد کریدورها» مطرح است. یکی از پایه‌های اثرگذاری این کریدورها، ارتباط زبانی است؛ زیرا اگر بتوانیم از لحاظ زبانی ارتباط برقرار کنیم، محور مواصلاتی و حمل و نقل کالا قوت می‌گیرد.

جشنواره فرهنگی همزمان با اختتامیه همایش

دکتر قربانپور در جمع‌بندی نهایی، نقش این همایش را متجلی در بخش دیپلماسی فرهنگی دانست و گفت: ما در راستای تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران و شرق آسیا، گام‌های پژوهشی و فرهنگی برداشته‌ایم.

وی از برگزاری یک جشنواره فرهنگی همزمان با روز اختتامیه خبر داد و افزود: در این جشنواره، آثار و کتب تخصصی تألیف، تدوین یا ترجمه شده به زبان‌های منطقه (مانند زبان‌های فیلیپینی، مالایو، تایلندی، کره‌ای، ژاپنی و سایر زبان‌های شرق آسیا) در حاشیه همایش به نمایش گذاشته خواهند شد. همچنین، از حیث فولکلور، آداب و رسوم، فرهنگ و پوشش آن منطقه نیز نمایش‌هایی برگزار می‌شود.

تدارک همایش‌های آتی برای آسیای میانه و قفقاز

در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر برنامه‌ریزی برای مناطق دیگر، دکتر قربانپور توضیح داد: مجتمع در دوره قبل، همایش ایران و آمریکای لاتین و سال قبل از آن همایش ایران و غرب آسیا با موضوع ظرفیت‌های فرهنگی و زبانی را برگزار کرد. وی افزود: گرچه شورای سیاست‌گذاری باید برای سال آینده تصمیم بگیرد، اما منطقه آسیای میانه، قفقاز و روسیه جزو مناطق محوری مورد توجه هستند.

