رایزنی فرهنگی ایران در کابل قهرمانی تیم فوتسال زیر ۱۷ سال افغانستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، با صدور پیامی، قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر ۱۷ سال این کشور در مسابقات آسیایی را به گرمی تبریک گفت و از آمادگی کشورش برای تقویت همکاری‌ها و پشتیبانی از برنامه‌های مشترک فرهنگی و ورزشی میان ایران و افغانستان خبر داد.

حسینی در این پیام که در صفحه ایکس رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در کابل منتشر شده است افغانستان را اینگونه توصیف کرده است: افغانستان سرزمینی سرشار از استعدادهای ارزشمند و ذخایر انسانی گران‌بهاست؛ سرزمینی که در گذر تاریخ، مهد علم، فرهنگ و ادب بوده و امروز نیز فرزندان برومند آن با تلاش، شایستگی و روحیه‌ی پهلوانی، عنوان پرافتخار قهرمانی را به دست آوردند.

رایزن فرهنگی کشور در کابل، صمیمانه‌ترین تبریکات را به بازیکنان، کادر فنی، مربیان و ملت «سرافراز افغانستان» بیان داشته و در تعبیری قابل توجه گفته است: این افتخار را موفقیتی مشترک برای ملت‌های دوست و برادر، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دانسته و در این شادی بزرگ، خود را همراه و همدل با شما می‌دانیم.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که این پیروزی، نقطه شروعی برای تداوم درخشش جوانان افغانستان در حوزه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی باشد.

دکتر حسینی در پایان اعلام کرد که رایزنی فرهنگی ایران آماده است تا با توسعه همکاری‌ها و پشتیبانی از برنامه‌های مشترک فرهنگی و ورزشی، روابط میان دو کشور را بیش از پیش گسترش دهد.

این پیام و تعابیر سنجیده دکتر حسینی می‌تواند پاسخ به کسانی باشد که سعی داشتند پس از بازی فینال، به بهانه‌های مختلف میان دو کشور دوست، همزبان و هم‌فرهنگ ایران و افغانستان جدایی ایجاد کنند؛ کسانی که در فضای مجازی دروغ‌هایی را در قالب خبر و تولیدات رسانه‌ای منتشر می‌کردند و از هر بهانه‌ای برای ایجاد کدورت و تنش استفاده می‌کنند.

..................

پایان پیام/