لزوم تبیین اندیشه علامه بهابادی یزدی برای عموم مردم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از اعضای دبیرخانه هماهنگی کنگره بینالمللی علامه بهابادی یزدی با احمد پهلوانیان، مدیرکل صدا و سیمای استان قم به منظور تبیین و توسعه همکاریهای رسانهای در مسیر معرفی جامع ابعاد علمی، فقهی و فرهنگی علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی دیدار و جلسهای مشترک برگزار کردند.
هدف اصلی این نشست، تبیین و توسعه همکاریهای رسانهای در راستای معرفی جامع ابعاد علمی، فقهی و فرهنگی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی (ق. ۹۸۱ ه.ق)، فقیه، مفسر قرآن و متولی حرم امیرالمؤمنین (ع) بود.
در این دیدار که با استقبال دکتر پهلوانیان مواجه شد، اعضای دبیرخانه بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای تولید محتوا، مستندسازی و پخش ویژههای رسانهای برای شناساندن جایگاه این عالم بزرگ، فقیه، مفسر قرآن و متولی حرم امیرالمؤمنین (ع) در تاریخ تشیع تأکید کردند.
دیدار اعضای دبیر خانه کنگره بین المللی علامه بهابادی یزدی با مدیرکل صداوسیمای قم
در این جلسه آیتالله هروی: مسئول کمیتههای علمیکنگره، دکتر حسن عبدی پور: مدیر و دبیر علمیکنگره، مهدی محمدی: دبیر اجرایی کنگره و بهنام پازوکی: مسئول کمیته رسانه دبیرخانه حضور داشتند و در آن دکتر پهلوانیان نیز بر لزوم همراهی صدا و سیمای قم با نهادهای فرهنگی و علمی استان تأکید ورزید.
باید اندیشه علامه بهابادی یزدی برای عموم مردم تبیین شود
مدیرکل صداوسیمای استان قم نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این کنگره علمی، یادآور شد که مباحث مرتبط با شخصیت و جایگاه علمی علامه ملاعبدالله یزدی برای اصحاب علم و فضل مایهی افتخار است.
وی افزود: «در زمان مسئولیتم در شبکه استانی یزد نیز آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام کرده بودم و اکنون نیز صداوسیمای قم آماده است تا در هر حد توان در خدمت دبیرخانه باشد.»
مدیرکل صداوسیما با اشاره به جایگاه علمی «حاشیه ملاعبدالله» گفت: «من در دوران طلبگی، حاشیه را بهطور کامل از حفظ کرده بودم و در سال ۱۳۷۰ بخش صُوَر اَربعه و شیوههای استنتاج آن را بهعنوان متنی دشوار ولی متقن مطالعه میکردم. تفاوت میان منطق مظفر و حاشیه ملاعبدالله روشن است؛ زیرا متن حاشیه از استحکام و اتقان کمنظیری برخوردار است و نشان از عمق عقلانیت در اندیشه این عالم بزرگ دارد.»
وی تصریح کرد: «علامه ملاعبدالله شخصیتی بزرگ است که جامعه علمی ما هنوز ایشان را بهدرستی نمیشناسد. پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب، بسیاری از اهل علم میپنداشتند وی صرفاً منطقیدان است و در حوزههای دیگر ورود ندارد، اما فرمایشات معظمله، چهرهی واقعی این اندیشمند را به جامعه علمی معرفی کرد. امید است با تلاش دبیرخانه، اندیشههای او پیش چشم عموم مردم نیز قرار گیرد.»
