به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ویژهبرنامه «مهر مادری» با نگاهی متفاوت به زندگی و شهادت آن حضرت بر روی آنتن رسانه ملی می رود.
در این برنامه بر حماسی بودن فاطمیه و الگو بودن آن حضرت برای جامعه امروزی پرداخته خواهد شد.
برنامه مذکور به شخصیت علمی، اقتصادی، تربیتی، اجتماعی و نظامی حضرت فاطمه (س) و همچنین چگونگی کنشگری اجتماعی فعال آن حضرت میپردازد و به پرسشی مبنی بر این که امروزه چگونه میتوانیم مانند حضرت زهرا (س) نقش خود را ایفا کنیم، پاسخ داده شده میشود و در ادامه نیز الگوهای موفق از سوی کارشناس این برنامه، تبیین و نکاتی در خصوص جهاد تبیین بانوان و همچنین جهاد علمی و تربیتی آنان مطرح خواهد شد.
این ویژهبرنامه با اجرای مهیار عبداللهی و با حضور علیرضا خوشمنظر «کارشناس برنامه» و تعدادی از نوجوانهای دهه هشتادی تولید شده است.
این برنامه به تهیه کنندگی محسن جمالی از دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴ به مدت سه روز از ساعت ۱۹:۳۰ از طریق شبکه امید بر روی آنتن رسانه ملی میرود.
