به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ هشتمین مراسم ملی طرح «قرار دوازدهم» با هدف خدمت‌رسانی به افراد کم‌برخوردار جامعه به نیابت از امام دوازدهم(عج)، صبح امروز ۱۲ آبان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در آستان مقدس امامزاده صالح(ع) برگزار شد. در این مراسم، حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی، مدیر آستان امامزاده صالح(ع)، با تأکید بر نقش اجتماعی بقاع متبرکه، گفت: خدمت به نیازمندان مأموریتی دائمی برای این اماکن مقدس است و هر روز باید روز دوازدهم باشد.

این مراسم با قرائت قرآن توسط قاری بین‌المللی محمدرضا پورزرگری آغاز شد.

حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی، مدیر آستان مقدس امامزاده صالح(ع)، در سخنان ابتدایی خود ضمن خیرمقدم به حاضرین، گفت: خدا را شاکریم که توفیق حاصل شد این مراسم در این آستان برگزار شود. برای اولین بار خدمات اجتماعی بقاع متبرکه به صورت پیشران از این آستان آغاز شد و کارت خدمات اجتماعی با حمایت ریاست سازمان اوقاف صادر شد.

وی افزود: ۵ سال پیش که حجت‌الاسلام خاموشی اینجانب را مسئول این آستان معرفی کردند، تأکید داشتند که پرداختن به مسائل اجتماعی بسیار مهم است. معتقدیم هر روز، روز دوازدهم است و بقاع متبرکه ظرفیت خدمت روزانه به نیازمندان را دارند.

مدیر آستان مقدس امامزاده صالح(ع) به آمار عملکرد این آستان در سال جاری اشاره کرد و گفت: در نیمسال اول ۱۴۰۴ بیش از ۹ میلیارد تومان خدمات نقدی و ۶ میلیارد تومان خدمات غیرنقدی ارائه شد. همچنین ۴ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت شده و سال گذشته ۵۴ میلیارد تومان خدمات از این درگاه ارائه شد. اخیراً نیز نزدیک به ۵ میلیارد تومان برای طرح «ایجاد همدلی» اهدا شد.

وی ادامه داد: این مکان‌ها می‌توانند پایگاه رحمت باشند. عزیزانی که در بقاع زحمت می‌کشند بدانند که بودجه کافی نداریم و باید حمایت مردم را برای کمک به کم‌برخورداران جذب کنیم. این آستان اهتمام ویژه‌ای به برگزاری نماز جماعت دارد و چهارشنبه تا جمعه بین نمازهای جماعت، حمایت مردم جمع‌آوری و به حساب اجتماعی حرم منتقل می‌شود. به صورت متوسط ماهیانه ۵۰۰ میلیون تومان از این طریق برای حمایت از نیازمندان جمع‌آوری می‌شود و مردم شفافیت را مشاهده می‌کنند.

در ادامه، حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی، مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان اوقاف، گفت: بعد اجتماعی بقاع متبرکه تا قبل از حضور آقای خاموشی به صورت پراکنده اجرا می‌شد و موضوع اجرای نیت‌ها نیز به صورت موردی انجام می‌شد. هدف اصلی، رسیدن به قطب فرهنگی شدن بقاع بود که قریب ۱۵ سال پیگیری می‌شد تا اینکه در سال ۱۳۹۷ آقای خاموشی دستور دادند که بعد اجتماعی بقاع نیز باید تقویت شود و مراکز افق راه‌اندازی گردید.

وی افزود: سال گذشته قریب ۱۴۰۰ بقعه از عواید مرتبط با سیدالشهدا بهره‌مند شدند و بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان کمک دریافت کردند. همچنین جمع‌آوری نذورات مردمی از سال ۱۳۹۹ در جریان کرونا تا کنون ادامه داشته و پس از کرونا کمک‌های مؤمنانه قطع نشد؛ به طوری که برای جبهه مقاومت قریب ۱۱۲ میلیارد تومان جمع‌آوری شده است. امسال نیز ۱۳۵۰۰ نفر برای زیارت اربعین اعزام شدند.

مدیرکل امور اجتماعی سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: بقاع متبرکه در بعد اجتماعی خوش درخشیدند و در ۱۲ هرماه علاوه بر ارائه بسته‌های معیشتی، خدمات ویژه‌ای ارائه می‌شود. همچنین در ایام سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) کمک به زوج‌های جوان و آزادی زندانیان انجام می‌شود. ان‌شاءالله به نیت امام زمان(عج) سعی کنیم گفتمان طرح «قرار دوازدهم» فراگیر شده و برنامه‌ها استمرار داشته باشد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام سید مصطفی مجیدی، مدیرکل اوقاف قزوین، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های استان در شش ماه گذشته گفت: در قزوین به همت مردم اقدامات خوبی انجام شده است؛ تاکنون ۳۱ بخاری، ۱۲۰ دست لباس و ۱۲۰ بسته خوراکی، ۲۴ رأس گوسفند ذبح شده، ۳۱۳ بسته ملزومات حجاب، ۳۰۰۰ جلد کتاب، ۵ هزار پرس غذا و ۵۰۰ بسته مهر تحصیلی توزیع شده است. در حمایت از جبهه مقاومت نیز ۲ میلیارد تومان جمع‌آوری شده و در دو مرحله ۵ میلیارد تومان بسته غذایی اهدا شده است. به صورت روزانه مسیر خیر و نیکوکاری از موقوفات استان باز است.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف قم، گفت: در بقاع شاخص ۱۲ هرماه، طرح «قرار دوازدهم» اجرا می‌شود. این کمک‌ها شاید نتواند پاسخگوی همه نیازها باشد، اما با سرعت بخشیدن به این کار به نتایج خوبی خواهیم رسید. در شش ماهه اول امسال بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان بسته معیشتی و وسایل مورد نیاز افراد کم‌برخوردار توزیع شده است. طرح قرار دوازدهم یکی از سنت‌های نیکوی ائمه اطهار در رسیدگی به نیازمندان است.

حجت‌الاسلام رحیم صفری گرایی، معاون فرهنگی و اجتماعی استان فارس، اظهار داشت: امروز در استان فارس ۵۰ بخاری، ۳۰۰ تخته پتو، ۱۵۰۰ بسته معیشتی و ۱۵۰ دست لباس گرم بین نیازمندان توزیع می‌شود.

در شش ماهه گذشته نیز بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان به شیرخوارگاه شهر صدرا کمک شد، ۴۷ هزار بسته تحصیلی و ۵ میلیارد تومان برای مسکن ایتام اختصاص یافت، ۲۱ زندانی آزاد شدند و بیش از دو میلیارد تومان برای داروی نیازمندان اختصاص یافته است. در جنگ ۱۲ روزه نیز بقاع به مرکزی برای حفظ امنیت تبدیل شده و غذای گرم ارائه شد.

حجت‌الاسلام سیدعباس مسعودی، مدیرکل اوقاف هرمزگان، گفت: بیش از ۲۰۰ بسته معیشتی در طرح قرار دوازدهم این ماه تهیه و توزیع شده است. در هشت ماه گذشته ۱۰۴ برنامه با اعطای بسته معیشتی اجرا شد و دو میلیارد تومان هزینه شد. با این طرح ارزشمند و معنوی، جریان فرهنگ مهدویت به خانواده‌ها وارد شده است.

حجت‌الاسلام عبدالله واحدی، مدیرکل اوقاف استان مرکزی، نیز تصریح کرد: در شش ماه گذشته ۲۲۰۵ بسته معیشتی به ارزش چهار میلیارد تومان بین نیازمندان توزیع شده و امکان ارتباط مردم با مسئولان فراهم شده است. ان‌شاءالله اقدامات خالصانه مورد قبول حضرت حق قرار گیرد.

گفتنی است، تمامی مدیران کل اوقاف استان‌ها در این مراسم به صورت ویدئوکنفرانس حضور داشتند و گزارش اقدامات و برنامه‌های استانی خود را ارائه کردند تا یک تصویر جامع از اجرای طرح «قرار دوازدهم» در سراسر کشور ارائه شود.

