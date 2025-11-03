به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ناصر بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در بخشی از نشست خبری امروز (۱۲ آبان) به موضوع حقآبه ایران از رودخانه هیرمند و هریرود در افغانستان اشاره کرده و از عملکرد حکومت این کشور در این مسأله اظهار نارضایتی کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای دستگاه دیپلماسی برای تأمین حقآبه استانهای شرقی از رودخانههای هیرمند و هریرود در سال آبی جدید - در حالی که سال گذشته تنها ۱۶ درصد این سهم محقق شد و سهم آبی خراسان و کلانشهر مشهد از هریرود نیز تأمین نشده - با تأکید بر اینکه «ما نسبت به عملکرد افغانستان در زمینه حقآبهها ناراضی هستیم»، اظهار داشت: ما از هر فرصتی استفاده کردهایم تا مقامات ذیربط در افغانستان را مجاب کنیم به تعهدات خود هم طبق معاهده هیرمند که مشخص است و هم هریرود عمل کنند.
بقایی افزود: نبود معاهده در مورد هریرود (غیر از هیرمند است) به این معنا نیست که مقرراتی در این زمینه و سهم ایران از این رودخانه وجود ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: بر اساس عرف بینالملل در مورد رودخانههای مشترک، کشور بالادست یعنی افغانستان تعهداتی در مورد سهم و حق کشور ما از این رودخانه دارد که باید به آن عمل کند.
این مقام ارشد وزارت خارجه کشور اظهار کرد: اخیراً شنیدیم بند سلما برای کشت پاییزه باز شده و امیدواریم جریان آب به بند سد دوستی برسد.
سخنگو همچنین با اشاره به سفر اخیر کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و امور بینالملل وزارت امور خارجه به افغانستان و مذاکرات وی با مقامات حکومت سرپرستی این کشور، گفت: این سفر مهمی بود و در جریان آن درباره سه موضوع مهم مذاکرات جدی صورت گرفت که یکی از آنها موضوع حقآبهها و اجرای توافقات صورتگرفته در این زمینه بود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: در این مذاکرات و دیدارها تفاهم شد در مدت کوتاهی کمیتههای فنی مرتبط با مسئله حقآبه از سوی دو کشور تشکیل شده و نشستهایی برای بررسی وضعیت موجود و اجرای توافقات داشته باشند.
وی افزود: در جریان این سفر نکات مدنظر ما بهصورت خیلی فنی و مشخص به طرفهای افغانستانی بیان شد و امیدواریم از طریق این مراودات بتوانیم حقآبه ایران را از دو رودخانه تأمین کنیم.
گفتنی است معاهده هیرمند یکی از مهمترین توافقنامههای دوجانبه میان ایران و افغانستان است که در سال ۱۳۵۲ شمسی تصویب شد که به تقسیم آب رودخانه هیرمند (هلمند) میپردازد. این رودخانه، که از افغانستان سرچشمه میگیرد و به ایران میریزد، منبع اصلی آب برای استان سیستان و بلوچستان ایران و بخشهایی از جنوب افغانستان است. این معاهده نقش کلیدی در مدیریت منابع آبی مشترک دو کشور دارد، اما به دلیل اختلافات سیاسی و فنی، بارها مورد مناقشه بوده است.
