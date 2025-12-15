بیعت عاملان حمله خونین سیدنی با داعش فاش شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا پیش‌تر درباره ارتباط یکی از عاملان حمله بوندی با گروه داعش تحقیق کرده بود. این در حالی است که تحقیقات امنیتی درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.

به گفته شبکه «ای‌بی‌سی» استرالیا، دستگاه اطلاعاتی این کشور شش سال پیش درباره ارتباط یکی از عاملان حمله ساحل بوندی با داعش تحقیق کرده بود. پلیس استرالیا اعلام کرد که یک پدر 50 ساله و پسر 24 ساله‌اش روز یکشنبه به سوی شرکت‌کنندگان در جشن «حانوکا» در ساحل مشهور سیدنی تیراندازی کردند که در نتیجه آن 16 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند.

رسانه‌های استرالیایی عاملان حمله را «ساجد اکرم» که در درگیری با پلیس کشته شد و پسرش «نوید اکرم» که در بیمارستان تحت مراقبت شدید قرار دارد معرفی کردند.

به نقل از یک مقام ارشد در واحد مشترک ضدتروریسم، سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا در سال 2019 (1398) درباره نوید اکرم تحقیق کرده بود. او مظنون به ارتباط نزدیک با یکی از اعضای داعش بود که در ژوئیه 2019 (تیر 1398) بازداشت و به جرم برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در استرالیا محکوم شد.

محققان ضدتروریسم معتقدند دو فرد مسلحی که حمله بوندی را انجام دادند با داعش بیعت کرده بودند. همچنین دو پرچم داعش در خودروی آنان در ساحل کشف شد.

«مایک بورگس» رئیس سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا دیروز یکشنبه گفت: «یکی از مهاجمان برای ما شناخته‌شده بود، اما نه به عنوان تهدیدی فوری.» او افزود: «اکنون باید دقیقاً بررسی کنیم چه اتفاقی رخ داده است.»

پلیس نیو ساوت ولز اعلام کرد نمی‌تواند گزارش ای‌بی‌سی را تأیید کند. سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا نیز تأکید کرد که درباره افراد یا تحقیقات جاری اظهار نظر نمی‌کند.

