  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

هشدار قاطع ستادکل نیروهای مسلح در سالروز ۱۳ آبان؛

در دفاع از حرم شریف ایران زمین، به هر خطایی پاسخی کوبنده خواهیم داد

۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۸
کد مطلب: 1746214
در دفاع از حرم شریف ایران زمین، به هر خطایی پاسخی کوبنده خواهیم داد

«آمریکا به عنوان مرکز فتنه در جهان و دشمن صهیونی بر آن هستند تا با دمیدن بر موضع هراس و تزریق رعب از جنگی دیگر، آنچه در میدان نبرد از دستیابی به آن عاجز ماندند را در میدان رسانه، افکار عمومی و بازی های تبلیغاتی به دست آورند.»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ستادکل نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: تمام تلاش آمریکا به عنوان مرکز فتنه در جهان و دشمن صهیونی بر آن است تا با دمیدن بر موضع هراس و تزریق رعب از جنگی دیگر، آنچه در میدان نبرد از دستیابی به آن عاجز ماندند را در میدان رسانه، افکار عمومی و بازی های تبلیغاتی به دست آورند. 

این بیانیه افزود: دشمن، خود به خوبی می داند که در اثر ضربات دردناک و سیلی های محکم و پیاپی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دلیل انسجام و همبستگی ملت ایران، آمادگی نیروهای مسلح و به خصوص اراده الهی رهبر انقلاب امکان تعدی مجدد را از دست داده است و می کوشد تا ملت مقاوم ایران را در وضعیت تعلیق «نه جنگ و نه صلح» قرار دهد.

این ستاد ضمن تاکید بر اینکه نیروهای مسلح در دفاع از حرم شریف ایران زمین، استوارند اضافه کرد: نیروهای مسلح با چشم های بیدار و انگیزه پولادین برای مقابله با هرگونه خطا از سوی دشمن و وارد آوردن ضربه ای که کیان رسوای صهیونیستی را بر باد دهد، آماده پاسخ به هر نوع نگاه حرام به سرزمین کشور عزیزمان ایران، هستند.

.................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha