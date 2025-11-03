در دفاع از حرم شریف ایران زمین، به هر خطایی پاسخی کوبنده خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ستادکل نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: تمام تلاش آمریکا به عنوان مرکز فتنه در جهان و دشمن صهیونی بر آن است تا با دمیدن بر موضع هراس و تزریق رعب از جنگی دیگر، آنچه در میدان نبرد از دستیابی به آن عاجز ماندند را در میدان رسانه، افکار عمومی و بازی های تبلیغاتی به دست آورند.

این بیانیه افزود: دشمن، خود به خوبی می داند که در اثر ضربات دردناک و سیلی های محکم و پیاپی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دلیل انسجام و همبستگی ملت ایران، آمادگی نیروهای مسلح و به خصوص اراده الهی رهبر انقلاب امکان تعدی مجدد را از دست داده است و می کوشد تا ملت مقاوم ایران را در وضعیت تعلیق «نه جنگ و نه صلح» قرار دهد.

این ستاد ضمن تاکید بر اینکه نیروهای مسلح در دفاع از حرم شریف ایران زمین، استوارند اضافه کرد: نیروهای مسلح با چشم های بیدار و انگیزه پولادین برای مقابله با هرگونه خطا از سوی دشمن و وارد آوردن ضربه ای که کیان رسوای صهیونیستی را بر باد دهد، آماده پاسخ به هر نوع نگاه حرام به سرزمین کشور عزیزمان ایران، هستند.

