بازیگر پیشکسوت سینما، خادم افتخاری مسجد جمکران شد

داریوش ارجمند، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون که ایفای نقش مالک‌اشتر در سریال تاریخی «امام علی(ع)» از ماندگارترین آثار وی به شمار می‌رود، شامگاه امروز به همراه جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه هنر به آستان مقدس مسجد جمکران مشرف شد.

در جریان این حضور، هنرمندان با حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار، تولیت آستان ضمن تجلیل از فعالیت‌های هنری و تعهد فرهنگی داریوش ارجمند، از نقش‌آفرینی‌های اثرگذار وی در آثار مذهبی و تاریخی تقدیر به عمل آورد.

اعطای نشان خادمی افتخاری

در پایان این دیدار، نشان خادمی افتخاری آستان مقدس مسجد جمکران به داریوش ارجمند اهدا شد. این نشان به پاس سال‌ها فعالیت هنری متعهدانه و نقش‌آفرینی در آثار مذهبی و ارزشی به وی اعطا گردید.

