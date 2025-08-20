تولیت جمکران: مسجد قلب تپنده جامعه است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیاکبر اجاقنژاد در ابتدای سخنان خود با عرض خیرمقدم به میهمانان و گرامیداشت یاد شهدا و تهنیت به ایام حزن اهلبیت(ع)، جایگاه مسجد را از منظر تاریخی و معارف اسلامی تبیین کرد و گفت مسجد صرفاً یک بنای فیزیکی نیست، بلکه «قلب تپنده جامعه و کانون تربیت، تبلیغ و اداره امور اجتماعی» است.
به گزارش خبرنگار ابنا، تولیت جمکران ضمن اشاره به سابقه نقشآفرینی مساجد در صدر اسلام و در انقلاب اسلامی، اظهار داشت که بسیاری از حرکتهای مردمی و عمومی از مساجد آغاز شده و موفقیتهای انقلاب و مقاومت نیز ریشه در فعال بودن این نهاد داشته است. وی افزود: «آبادانی مسجد به دو وجه ظاهری و باطنی تقسیم میشود و اگرچه آبادانی ظاهری مهم است، آنچه امروز ضروریتر است آبادانی باطنی؛ یعنی سرمایهگذاری در نیروی انسانی، تربیت، و کارکردهای تربیتی و اجتماعی مسجد است.»
اجاقنژاد با یادآوری مشکلات فعلی، از جمله نبود امام جماعت در بیش از نیمی از مساجد و ضعف در انتصابهای مدیریتی که گاه جنبه تشریفاتی مییابد، خواستار بازگشت علمای توانمند و نخبگان به مسجد و ایجاد اعتماد و ارتباط میان امام جماعت و مردم شد. وی انتقاد کرد که برخی انتصابها کوتاهمدت و فاقد نگاه تربیتی بوده و تأکید کرد علما باید با مردم زیست کنند تا مسجد به عنوان یک «وزنه» حل مسائل محلهای شناخته شود.
تولیت جمکران پیشنهاد کرد سازوکار هماهنگی میان نهادهای حوزوی، دولتی و مردمی برای مدیریت و توانمندسازی مساجد ایجاد شود و بر تشکیل «قرارگاه» یا مجموعهای سیاستگذار به منظور برنامهریزی و اعزام مدیران و ائمه جماعتِ آموزشدیده تأکید ورزید. او این اقدام را نه یک طرح اداری، بلکه «یک حرکت جهادی» خواند که باید با استمرار و مشارکت مردمی دنبال شود.
در بخش دیگری از سخنانش، اجاقنژاد به ضرورت آمادگی مساجد در برابر تهدیدات فرهنگی و شناختی دشمن اشاره کرد و گفت مساجد باید بهعنوان پایگاههای مقاومت فکری و اجتماعی فعال باشند و جوانان را در برابر عملیات روانی و تهاجم فرهنگی توانمند کنند. وی با کنایاتی از تجربههای منطقهای و اشاره به نمونههای مردمی مقاومت، خاطرنشان ساخت که حرکتهای کوچک مسجدی میتواند به نهضتهای بزرگ تبدیل شود.
حجتالاسلام اجاقنژاد همچنین از برنامههای اجراشده مانند رویدادهای مسجدمحور و طرحهای استانی یاد کرد و تأکید نمود که ادامه و تعمیم این برنامهها میتواند زمینهساز احیای کارکردهای محلهمحور مساجد باشد. او در پایان سخنانش از دستگاهها و خادمان مسجدی خواست تا با همدلی و جهد مضاعف در مسیر تربیت، تبلیغ و خدمترسانی به جامعه گام بردارند و برای تحقق «آبادانی باطنی» و آمادهسازی زمینههای ظهور تلاش کنند.
سخنان حجتالاسلام اجاقنژاد بخشی از مراسم سومین آیین ملی تکریم فعالان مساجد کشور بود که با حضور نزدیک به هزار و پانصد نفر از فعالان مسجدی، مسئولان حوزوی و نظامی و تجلیل از فعالان و خانوادههای معزز شهدا در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
روز جهانی مسجد
«این همایش به مناسبت روز جهانی مسجد (۳۰ مرداد یا ۲۱ اوت) برگزار شد؛ «روز جهانی مسجد» یادآور سالروز به آتش کشیده شدن مسجدالاقصی توسط صهیونیستها در ۳۰ مرداد ۱۳۴۸ (۲۱ اوت ۱۹۶۹) است و هر ساله در ایران و جهان اسلام به عنوان روز حمایت از مسجد و جایگاه آن گرامی داشته میشود.»
