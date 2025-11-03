پیام چندزبانه مدیر حوزه علمیه فارس در سالروز ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، هم‌زمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی، مدیر حوزه علمیه استان فارس، با انتشار پیامی به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، ضمن گرامیداشت این مناسبت، ملت‌های آزاده جهان را به ایستادگی در برابر نظام سلطه و هم‌صدایی در دفاع از کرامت انسانی فراخواند.

متن این پیام ها بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه دهه استکبارستیزی بالاخص ۱۳ آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار که یاد آور ایستادگی ملتی آزاده در برابر سلطه‌طلبی و تحقیر ملت‌هاست، حوزه‌ علمیه استان فارس با الهام از آموزه‌های وحیانی اسلام و در پرتو تعالیم مکتب اهل بیت (علیهم‌السلام)، بر ضرورت بیداری جهانی، عدالت‌خواهی و مقابله با نظام سلطه تأکید می‌ورزد خصوصا در این برهه حساس تاریخی که رژیم اشغالگر قدس جنگ نیابتی بر علیه جمهوری اسلامی آغاز نموده است

امروز، بیش از هر زمان دیگر، وجدان‌های بیدار در سراسر جهان شاهدند که چگونه ساختارهای قدرت جهانی، با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای، اقتصادی و نظامی، در پی تحمیل اراده خود بر ملت‌ها هستند. اما تاریخ گواهی می‌دهد که اراده ملت‌ها، به‌ویژه ملت‌های که بر پایه ایمان، آگاهی و مقاومت استوار است، همواره بر استکبار فائق آمده است.

دهه استکبارستیزی، نه صرفاً یک مناسبت ملی، بلکه فرصتی برای بازخوانی وجدان جهانی است؛ فرصتی برای آنکه آزادگان عالم، فارغ از نژاد، مذهب و جغرافیا، در برابر، زیاد خواهی های آمریکاری جنایتکار و رژیم اشغال گر قدس، تبعیض، استعمار نوین و تحقیر انسانیت، فریاد حق‌طلبی سر دهند.

حوزه‌ علمیه استان فارس، به عنوان یکی از ارکان علمی و معنوی جهان اسلام، ضمن گرامیداشت این دهه، از تمامی نهادهای علمی، فرهنگی و دینی در سراسر جهان دعوت می‌نماید تا با تکیه بر مشترکات انسانی و اخلاقی، در مسیر روشنگری، مقابله با فریب رسانه‌ای و دفاع از کرامت انسان گام بردارند.

ما با ایمان به تحقق وعده الهی بر این باوریم که آینده از آنِ ملت‌هایی است که با تکیه بر وحدت وتمکین منویات مقام معظم رهبری در برابر سلطه‌گری ایستادگی می‌کنند.

و ما النصر إلا من عند الله العزیز الحکیم

عبدالرضا محمودی

مدیر حوزه‌ علمیه استان فارس

آبان‌ماه ۱۴۰۴ هجری شمسی

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان مدیر الحوزات العلمیة فی محافظة فارس بمناسبة عشرة مقاومة الاستکبار

فی مستهل عشرة مقاومة الاستکبار، ولا سیما فی الثالث عشر من شهر آبان، ذکری اقتحام وکر التجسس التابع للشیطان الأکبر، أمریکا المجرمة، والتی تُعد رمزًا لصمود شعب حرّ فی وجه الهیمنة وإذلال الأمم، تؤکد الحوزة العلمیة فی محافظة فارس، مستلهمة من التعالیم الوحیانیة للإسلام وفی ظلّ مدرسة أهل البیت (علیهم السلام)، علی ضرورة الیقظة العالمیة، والسعی للعدالة، ومواجهة نظام الاستکبار، خصوصًا فی هذه المرحلة الحساسة من التاریخ، حیث بدأ الکیان الصهیونی الغاصب حربًا بالوکالة ضد الجمهوریة الإسلامیة.

الیوم، أکثر من أی وقت مضی، تشهد الضمائر الحیة فی أنحاء العالم کیف تسعی البُنی السلطویة العالمیة، من خلال أدواتها الإعلامیة والاقتصادیة والعسکریة، إلی فرض إرادتها علی الشعوب. غیر أن التاریخ یشهد بأن إرادة الشعوب، لا سیما تلک التی تستند إلی الإیمان والوعی والمقاومة، قد تغلبت دومًا علی الاستکبار.

إن عشرة مقاومة الاستکبار لیست مناسبة وطنیة فحسب، بل فرصة لإعادة قراءة الضمیر العالمی؛ فرصة لیتّحد أحرار العالم، بغضّ النظر عن العرق أو الدین أو الجغرافیا، فی مواجهة أطماع أمریکا المجرمة والکیان الصهیونی الغاصب، والتمییز، والاستعمار الجدید، وإهانة الکرامة الإنسانیة، ویرفعوا صوت الحق والعدالة.

وإذ تُحیی الحوزة العلمیة فی محافظة فارس هذه العشرة المبارکة، فإنها، بصفتها أحد الأرکان العلمیة والروحیة فی العالم الإسلامی، تدعو جمیع المؤسسات العلمیة والثقافیة والدینیة فی العالم إلی أن تتکاتف، مستندة إلی القیم الإنسانیة والأخلاقیة المشترکة، فی سبیل التنویر، ومواجهة التضلیل الإعلامی، والدفاع عن کرامة الإنسان.

ونحن، بإیماننا بوعد الله الحق، نعتقد أن المستقبل هو للشعوب التی تصمد فی وجه الاستکبار، مستندة إلی الوحدة والانقیاد لتوجیهات القیادة الحکیمة.

وما النصر إلا من عند الله العزیز الحکیم

عبد الرضا محمودی

مدیر الحوزات العلمیة فی محافظة فارس

شهر جمادی الاولی ۱۴۴۷ ه ق

In the Name of God, the Most Compassionate, the Most Merciful

Statement by the Director of Islamic Seminaries of Fars Province on the Occasion of the Anti-Arrogance Decade

As we approach the Anti-Arrogance Decade—particularly the 13th of Aban, marking the anniversary of the seizure of the espionage den of the criminal Great Satan, the United States—this occasion stands as a powerful reminder of a free nation’s resistance against domination and the humiliation of peoples. The Islamic Seminary of Fars Province, inspired by the divine teachings of Islam and guided by the principles of the Ahl al-Bayt (peace be upon them), reaffirms the necessity of global awakening, justice-seeking, and resistance against hegemonic systems—especially in this critical historical moment, as the Zionist occupying regime has launched a proxy war against the Islamic Republic.

Today, more than ever, awakened consciences around the world witness how global power structures, through media, economic, and military instruments, seek to impose their will upon nations. Yet history bears witness that the will of nations—particularly those grounded in faith, awareness, and resistance—has consistently triumphed over arrogance.

The Anti-Arrogance Decade is not merely a national observance; it is an opportunity to revive the global conscience. It is a call for the free people of the world—regardless of race, religion, or geography—to raise their voices against the criminal ambitions of the United States and the Zionist occupying regime, against discrimination, neo-colonialism, and the degradation of human dignity.

The Islamic Seminary of Fars Province, as one of the intellectual and spiritual pillars of the Islamic world, honors this decade and invites all academic, cultural, and religious institutions across the globe to unite around shared human and moral values, to engage in enlightenment, to confront media deception, and to defend human dignity.

With firm belief in the fulfillment of the divine promise, we affirm that the future belongs to nations that stand against tyranny through unity and adherence to the guidance of the Supreme Leader.

“And victory is only from Allah, the Almighty, the Wise.”

Abdolreza Mahmoudi

Director of Islamic Seminaries of Fars Province

November 2025

