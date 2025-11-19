دومین دوره مسابقات فوتبال خیریه شیعیان استرالیا به پایان رسید + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دومین دوره مسابقات سالانه فوتبال خیریه مسلمانان شیعه استرالیا با حضور بیش از ۲۰ تیم از جوامع مختلف کشور برگزار و با موفقیت به پایان رسید؛ رویدادی که فضایی پرنشاط و دوستانه برای رقابت و همبستگی جوامع شیعه استرالیا فراهم کرد. هدف این رویداد جمعآوری کمکهای مالی و خیرخواهانه و افزایش آگاهی درباره موضوعات خیریه مختلف و بحرانهای جاری در جهان اسلام بوده است.
برگزارکنندگان ضمن قدردانی از همه شرکتکنندگان و داوطلبان، اعلام کردند که تلاشها و مشارکتها باعث شد این دوره تجربهای خاطرهانگیز و موفقیتآمیز باشد و در سالهای آتی با مشارکت بیشتر تیمها و کیفیت بهتر، مسابقات برگزار گردد.
در این دوره، تیمهای انجمن نور و قهرمانان تیم جوانان علی اکبر ع توانستند به مسابقات فینال راه پیدا کنند.
...........
پایان پیام
نظر شما