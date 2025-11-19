  1. صفحه اصلی
دومین دوره مسابقات فوتبال خیریه شیعیان استرالیا به پایان رسید + تصاویر

۲۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۷
دومین دوره مسابقات خیریه فوتبال شیعیان استرالیا با حضور بیش از ۲۰ تیم از جوامع مختلف استرالیا با موفقیت به پایان رسید؛ به گفته برگزارکنندگان این رویداد فرصتی منحصر به‌فرد برای رقابت ورزشی، همبستگی میان جوامع شیعه و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حمایت از امور خیریه و بحران‌های جاری در جهان اسلام فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین دوره مسابقات سالانه فوتبال خیریه مسلمانان شیعه استرالیا با حضور بیش از ۲۰ تیم از جوامع مختلف کشور برگزار و با موفقیت به پایان رسید؛ رویدادی که فضایی پرنشاط و دوستانه برای رقابت و همبستگی جوامع شیعه استرالیا فراهم کرد. هدف این رویداد جمع‌آوری کمک‌های مالی و خیرخواهانه و افزایش آگاهی درباره موضوعات خیریه مختلف و بحران‌های جاری در جهان اسلام بوده است.

برگزارکنندگان ضمن قدردانی از همه شرکت‌کنندگان و داوطلبان، اعلام کردند که تلاش‌ها و مشارکت‌ها باعث شد این دوره تجربه‌ای خاطره‌انگیز و موفقیت‌آمیز باشد و در سال‌های آتی با مشارکت بیشتر تیم‌ها و کیفیت بهتر، مسابقات برگزار گردد.

در این دوره، تیم‌های انجمن نور و قهرمانان تیم جوانان علی اکبر ع توانستند به مسابقات فینال راه پیدا کنند.

