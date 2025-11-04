به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام با صدور پیامی درگذشت همسر آیت الله اشرفی شاهرودی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فقیه و اصولی بزرگوار حضرت مستطاب آیت الله اشرفی شاهرودی دامت برکاته

ارتحال متعلقه محترمه موجب تاثرو تاسف گردید. این مصیبت را به حضرتعالی که بحمدالله از اعلام و بزرگان حوزه علمیه مشهد مقدس و از اساتید برجسته ای که سالیان ممتمادی شاگردان کثیری را تربیت فرموده اید تسلیت عرض می نمایم.

از خداوند متعال رحمت واسعه جهت آن مرحومه و طول عمر جهت جنابعالی و صبر و اجر جهت بستگان و مصیبت زدگان مسئلت می نمایم.

محمدجواد فاضل لنکرانی

