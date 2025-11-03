به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیتالله مهدی هادوی تهرانی در پی ارتحال همسر حضرت آیتالله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی، از علمای برجسته حوزههای علمیه، پیام تسلیتی صادر کردند.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون
ارتحال متعلقه مکرمه حضرت آیتالله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی ـ دامت برکاته ـ که از مفاخر حوزههای علمیه به شمار میروند، موجب نهایت تأثر و تأسف گردید.
این مصیبت را به حضور معظمله و تمام بازماندگان محترم تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند بیبدیل برای آن مرحومه که در ایام فاطمیه دیده از جهان فروبست، حشر با حضرت فاطمه زهرا(س) و برای حضرت آیتالله اشرفی شاهرودی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
مهدی هادوی تهرانی
قم، آشیانه آل محمد(ع)
۱۲ جمادیالاولی ۱۴۴۷
