پیام تسلیت آیت‌الله هادوی تهرانی در پی درگذشت همسر آیت‌الله اشرفی شاهرودی

۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
پیام تسلیت آیت‌الله هادوی تهرانی در پی درگذشت همسر آیت‌الله اشرفی شاهرودی

حضرت آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی با صدور پیامی، درگذشت همسر آیت‌الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی را تسلیت گفت و برای آن مرحوم، حشر با حضرت زهرا(س) و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی در پی ارتحال همسر حضرت آیت‌الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی، از علمای برجسته حوزه‌های علمیه، پیام تسلیتی صادر کردند.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
إنا لله و إنا إلیه راجعون

ارتحال متعلقه مکرمه حضرت آیت‌الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی ـ دامت برکاته ـ که از مفاخر حوزه‌های علمیه به شمار می‌روند، موجب نهایت تأثر و تأسف گردید.

این مصیبت را به حضور معظم‌له و تمام بازماندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند بی‌بدیل برای آن مرحومه که در ایام فاطمیه دیده از جهان فروبست، حشر با حضرت فاطمه زهرا(س) و برای حضرت آیت‌الله اشرفی شاهرودی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مهدی هادوی تهرانی
قم، آشیانه آل محمد(ع)
۱۲ جمادی‌الاولی ۱۴۴۷

