به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله مهدی هادوی تهرانی در پی ارتحال همسر حضرت آیت‌الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی، از علمای برجسته حوزه‌های علمیه، پیام تسلیتی صادر کردند.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

ارتحال متعلقه مکرمه حضرت آیت‌الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی ـ دامت برکاته ـ که از مفاخر حوزه‌های علمیه به شمار می‌روند، موجب نهایت تأثر و تأسف گردید.

این مصیبت را به حضور معظم‌له و تمام بازماندگان محترم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند بی‌بدیل برای آن مرحومه که در ایام فاطمیه دیده از جهان فروبست، حشر با حضرت فاطمه زهرا(س) و برای حضرت آیت‌الله اشرفی شاهرودی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مهدی هادوی تهرانی

قم، آشیانه آل محمد(ع)

۱۲ جمادی‌الاولی ۱۴۴۷

........

پایان پیام/