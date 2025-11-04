به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی نسبت به وقوع مجدد زمینلرزه ویرانگر در شمال افغانستان واکنش نشان داد. متن کامل پیام به شرح زیر است:
«وقوع مجدد زمینلرزه ویرانگر در بخشهایی از شمال افغانستان که به جان باختن جمعی از شهروندان آن کشور و وارد آمدن خسارات گسترده انجامید، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.
جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه به دولت و ملت افغانستان و خانوادههای داغدار، برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت مینماید.
همچنین، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای اعزام فوری کمکهای انسانی و امدادی به مناطق زلزلهزده اعلام میدارد.»
