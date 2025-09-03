حماس وقوع زلزله افغانستان را تسلیت گفت و با مردم افغانستان ابراز همدردی کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای رسمی وقوع زمین‌لرزه مرگبار روزهای اخیر در استان کنر و مناطق همجوار افغانستان را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است که این فاجعه طبیعی جان هزاران نفر از هم‌وطنان افغانستان را گرفته و نزدیک به دو هزار نفر دیگر را مجروح کرده است.

حماس ضمن ابراز تأثر عمیق از این حادثه، برای جان‌باختگان طلب رحمت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرده است.

این جنبش همچنین بر حمایت و همبستگی کامل خود با ملت مسلمان و برادر افغانستان تأکید کرده و اعلام کرده است که در کنار آسیب‌دیدگان خواهد ایستاد.

بیانیه حماس تصریح کرده است که در شرایط بحرانی، همدردی و همکاری میان ملت‌های مسلمان اهمیت فراوان دارد و این جنبش در تلاش است پیام همبستگی و حمایت خود را به مردم افغانستان برساند.

...

پایان پیام/