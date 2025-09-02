زلزله افغانستان جان بیش از ۱۲۰۰ نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعداد قربانیان زلزله‌ای که شب یک‌شنبه شرق افغانستان را لرزاند، به بیش از ۱۲۰۰ کشته و حدود ۳۰۰۰ زخمی رسیده است. با این حال، مقامات بهداشتی افغانستان اعلام کرده‌اند که این آمار اولیه است، زیرا هنوز به همه مناطق دورافتاده آسیب‌دیده دسترسی پیدا نکرده‌اند.

خبرنگار شبکه الجزیره قطر از آثار زلزله در استان «کنر» در شرق افغانستان گزارش داده و گفته است که مقامات محلی برای رسیدن به مناطق آسیب‌دیده با دشواری‌های زیادی مواجه‌اند.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که برخی مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان به‌دلیل ناهمواری‌های شدید زمین قابل دسترسی زمینی نیستند و از بالگرد برای امدادرسانی به این مناطق، استفاده شده است. او همچنین از ادامه عملیات نجات قربانیان و مجروحان از زیر آوار در برخی روستاهای زلزله‌زده خبر داد.

خبرگزاری فرانسه شرایط دشوار در شهرک کوهستانی «وادیر» در حاشیه استان کنر را ثبت کرده است؛ جایی که تقریباً هیچ خانواده‌ای از آسیب‌های زلزله در امان نمانده و هر خانه‌ای یا عزادار است یا زخمی دارد.

در محل یکی از خانه‌های ویران‌شده، امدادگران که با بالگرد وارد منطقه شده بودند و همچون قهرمانان مورد استقبال قرار گرفتند، مشغول آواربرداری بودند و شماری از ساکنان نیز به آن‌ها کمک می‌کردند، با وجود آنکه پس‌لرزه‌ها همچنان ادامه داشت. یکی از امدادگران موفق شد زنی را از زیر آوار بیرون بکشد. او پیش از ادامه مأموریت دشوارش به خبرگزاری فرانسه گفت: وقتی بیرونش آوردیم، نگران فرزندانش بود که هنوز زیر آوار مانده‌اند.

هر چهار ساعت، یک بالگرد در منطقه فرود می‌آید و در میان هیاهوی زیاد، سربازانی از آن خارج می‌شوند که غذا و آب برای مردم می‌آورند و مجروحانی را که در وضعیت وخیم هستند، با برانکارد منتقل می‌کنند. این مجروحان—که شامل مردان، زنان و کودکانی هستند که مانند دیگران در زمان وقوع زلزله خواب بودند—به بیمارستانی در شهر جلال‌آباد، مرکز استان ننگرهار، در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری منتقل می‌شوند.

زلزله‌ای با قدرت ۶.۲ ریشتر شامگاه یکشنبه استان کنر افغانستان که در نزدیکی مرز پاکستان قرار دارد، را لرزاند. طبق اعلام مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان، این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است. صدها هزار نفر از ساکنان افغانستان و پاکستان، از کابل تا اسلام‌آباد، لرزش زمین را حوالی نیمه‌شب احساس کردند.

