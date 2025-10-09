به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان امداد اسلامی (Islamic Relief) به تازگی در اعلامیهای گفته است که با وجود گذشت یک ماه از زلزله شدید افغانستان و نزدیک شدن فصل سرما در این کشور، ۹۰ درصد از زلزلهزدگان سرپناه مناسب ندارند.
این نهاد با تأکید بر اینکه با نبود سرپناه مناسب، خانوادهها در برابر سرما آسیب میبینند، گفته است که کمکهای کافی هنوز به این مناطق نرسیده و فعالیتهای بشردوستانه با کمبود شدید بودجه مواجه است.
ابراهیم احمد الحمدی، رئیس سازمان امداد اسلامی در افغانستان گفته است: با نزدیک شدن زمستان، بازماندگان در معرض خطر شدید سرمازدگی هستند و اگر بهزودی سرپناهی برایشان فراهم نشود، کسانیکه از زمینلرزه جان سالم به در بردهاند، در خطر مرگ از سرما قرار میگیرند.
وی با انتقاد از کمتوجهی جامعه جهانی به زلزلهزدگان افغانستان افزوده است: وحشتناک است که هزاران نفر تقریبا یک ماه پس از زمینلرزه هنوز بدون سرپناه مناسب زندگی میکنند، اما برنامه پاسخ بشردوستانه سازمان ملل بهشدت کمبود بودجه دارد.
رئیس سازمان امداد اسلامی در افغانستان همچنین گفته است که این نهاد برای برخی خانوادههای زلزلهزده افغان چادرهای پلاستیکی و پارچهای فراهم کرده است، که برای زمستان مقاوم نیست و باید هرچه زودتر سرپناههای مناسب برای آنان فراهم شود.
